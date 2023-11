November 24, 2023 / 07:10 PM IST

Devil Movie | బింబిసార లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ తర్వాత నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) నుంచి వస్తున్న తాజా చిత్రం డెవిల్ (Devil). ది బ్రిటిష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ అనేది ఉప‌శీర్షిక‌. ఈ చిత్రానికి అభిషేక్ నామా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన క‌ల్యాణ్‌రామ్, మాళవిక నాయర్, ఎల్నాజ్ నొరౌజీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌లు.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ మూవీ నుంచి కొన్నాళ్లుగా ఎలాంటి అప్‌డేట్స్ రాలేదు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన కొత్త న్యూస్ ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్‌ కోసం నయా అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చింది.

ఇటీవలే మాయే చేసి సాంగ్‌ (Maaye Chesi)ను మేక‌ర్స్ విడుదల చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. అయితే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి సెకండ్‌ సింగిల్ అప్‌డేట్ అందించారు. ఈ మూవీ నుంచి ఎల్నాజ్ నొరౌజీ చేసిన సెకండ్ సింగిల్ ‘థిస్ ఇజ్ లేడీ రోసి’ (This is Lady Rosy) ప్రోమోను చిత్రబృందం తాజాగా విడుద‌ల చేసింది. ”డాన్స్ డాన్స్ మ‌ళ్లీ కొత్త‌గా.. డాన్స్ డాన్స్ కొంచెం మ‌త్తుగా.. డాన్స్ డాన్స్ థిస్ ఇజ్ లేడీ రోసి అంటూ హాట్ హాట్‌ లుక్‌లో ఫుల్ ఎన‌ర్జిటిక్‌గా సాగింది ఈ పాట‌. ఇక ఈ పాట‌కు శ్రీ హర్ష ఈమని లిరిక్స్ అందించ‌గా.. రాజా కుమారి పాడింది. హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ సంగీతం అందించాడు. దీనికి సంబంధించిన‌ పూర్తి పాట‌ను న‌వంబ‌ర్ 27న రిలీజ్ చేయ‌నున్నారు.

Roses are red

Violets are blue#ThisIsLadyRosy from #DevilMovie

is heating up the dance floor for you🔥

Promo out now – https://t.co/1Ak1OvR1yw

Full lyrical song releasing on Nov 27th🌹#Devil – The British Secret Agent

డెవిల్ – डेविल – டெவில் – ಡೆವಿಲ್ – ഡെവിൽ… pic.twitter.com/eT4k9zqHH0

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) November 24, 2023