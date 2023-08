August 6, 2023 / 12:48 PM IST

Devil Movie Release Date | రిజల్ట్‌ సంగతి పక్కన పెడితే కళ్యాణ్‌రామ్‌ ఎప్పుడు ప్రయోగాలకు పెద్ద పీఠ వేస్తుంటాడు. ప్రేక్షకులకు కొత్త తరహా కథలను చూపించాలని ఎప్పుడూ ఆరాటపడుతుంటాడు. చాలా కాలం తర్వాత ‘బింబిసార’తో తిరుగులేని విజయం సాధించిన కళ్యాణ్‌రామ్‌ అదే జోష్‌తో ‘అమిగోస్‌’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. రిలీజ్‌కు ముందు జరిపిన హడావిడితో సినిమాపై ఎక్కడలేని బజ్‌ ఏర్పడింది. కానీ తీరా రిలీజయ్యాక డివైడ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుని పోస్టర్‌ ఖర్చులను కూడా వెనక్కి తీసుకురాలేకపోయింది. అయితే ఈ సినిమాలో కళ్యాణ్‌రామ్‌ నటనకు మాత్రం మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ప్రస్తుతం కళ్యాణ్‌ రామ్‌ డెవిల్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమయ్యాడు.

‘బాబు బాగా బిజీ’ సినిమాతో దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన నవీన్‌ మేడారం ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్‌, పోస్టర్‌లు గట్రా సినిమాపై భారీ లెవల్లో అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. ఈ సినిమాలో కళ్యాణ్‌రామ్ స్వాతంత్రానికి ముందు బ్రిటీషర్లకు సీక్రెట్‌ ఏజెంట్‌గా పనిచేస్తుంటాడు. దేశ ప్రజల మనోభావాలకు వ్యతిరేకంగా బ్రిటీషర్ల కోసం కళ్యాణ్‌రామ్‌ ఎందుకు పని చేశాడు? దాని వెనుక ఉన్న రహస్య మిషన్ ఏంటి? వంటి ఆసక్తికర కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. కాగా తాజాగా చిత్రయూనిట్‌ ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ సినిమాను నవంబర్‌ 24న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నట్లు ప్రకటించింది.

ఇప్పటివరకైతే నవంబర్‌ చివరివారంలో ఏ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను లాక్‌ చేసుకోలేదు. ఇక దీనిపై భారీ రేంజ్‌లో హైప్‌ వస్తే మట్టుకు సోలో రిలీజే అవుతుంది. ఇక ఇప్పుడు పెద్ద, చిన్న అని తేడాలేకుండా దాదాపుగా అన్ని సినిమాలు పండగలపైనే ఖర్చీఫ్ వేసుకుంటున్నారు. తీరా ఆ టైమ్‌ వచ్చే వరకు థియేటర్‌ల సమస్యనో లేదంటే మరో సమస్యతోనే మళ్లీ పోస్ట్‌ పోన్‌ చేసుకుంటున్నారు. కళ్యాణ్‌రామ్‌ మాత్రం చాలా తెలివిగా కంగారు లేకుండా.. ఎలాంటి పోటీ ఉండకుండా సోలోగా వస్తున్నాడు. ఈ సినిమాపై ముందు నుంచి ఎలాగో మంచి హైపే నెలకొంది. ఇక రిలీజ్‌ టైమ్‌ వరకు భారీ ఎత్తున ప్రమోషన్‌లు, అద్భుతమైన ట్రైలర్‌ కట్లు వంటివి చేస్తే పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో రీచ్‌ రావడం ఖాయం. సంయుక్త మీనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈసినిమాను అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌ నిర్మిస్తున్నాడు.

