October 15, 2023 / 01:32 PM IST

Devil Movie | బింబిసార లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ తర్వాత నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) నుంచి వస్తున్న తాజా చిత్రం డెవిల్ (Devil). ది బ్రిటిష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ అనేది ఉప‌శీర్షిక‌. ఈ చిత్రానికి నవీన్ మేడారం దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్.. నెట్టింట వైరల్ హల్ చల్ చేస్తోంది. అయితే ఈ మూవీ నుంచి కొన్నాళ్లుగా ఎలాంటి అప్‌డేట్స్ రాలేదు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన కొత్త న్యూస్ ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్‌ కోసం నయా అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చింది.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ మాళవిక నాయర్ (Malavika Nair) ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేశారు. ఈ మూవీలో మాళవిక నాయర్ మణిమేఖల (Manimekala) అనే రాజకీయ నాయకురాలి పాత్రలో నటిస్తోంది. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

Introducing the stunning transformation of #MalvikaNair into Manimekala in the first look of #Devil – The British secret Agent.💥💥#Devil – The British Secret Agent

డెవిల్ – डेविल – டெவில் – ಡೆವಿಲ್ – ഡെവിൽ#DevilonNov24th@NANDAMURIKALYAN @iamsamyuktha_

Directed & Produced… pic.twitter.com/RcvTOAmLKU

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) October 15, 2023