August 26, 2023 / 01:36 PM IST

Devi sri Prasad | భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే తన సంగీతంతో ఎంతోమంది కుర్రకారును ఒక ఊపు ఊపిన సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీప్రసాద్ ( Devi Sri Prasad ). అయ‌న మ్యూజిక్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో ఇష్టం. నీకోసం, ఆనందం, ఖడ్గం, బొమ్మరిల్లు, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా, మన్మథుడు, ఆర్య ( Aarya ), పుష్ప, వాల్తేరు వీరయ్య లాంటి ఎన్నో బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్‌ సినిమాలకు తన మ్యూజిక్ అందించారు. ఇక తాజాగా పుష్ప (Pushpa) సినిమాకు ఉత్త‌మ సంగీత ద‌ర్శ‌కుడిగా దేవిశ్రీప్రసాద్ నేష‌న‌ల్ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో రీసెంట్‌గా చెన్నై వెళ్లిన దేవిశ్రీ త‌న‌కు సంగీత గురువైనా మ్యూజిక్ మ్యాస్ట్రో ఇళయరాజా ఆశీస్సులు తీసుకున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని దేవిశ్రీ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వెల్ల‌డించారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైర‌ల్ అవుతుంది.

Met my GOD OF MUSIC @ilaiyaraaja Sir & took his blessings & wishes for my NATIONAL AWARD

🎶❤️🙏🏻

Thank You Dearest

ISAIGNANI ILAIYARAAJA sirr

For all the INSPIRATION..

That led me to the NATIONAL AWARD

🎶❤️🙏🏻❤️🎶#69thNationalFilmAwards 2023@aryasukku @alluarjun @iamRashmika… pic.twitter.com/Kaiii5c6bk

— DEVI SRI PRASAD (@ThisIsDSP) August 26, 2023