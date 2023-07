July 30, 2023 / 02:52 PM IST

Devara Movie Special Video | తారక్‌ ఫ్యాన్స్‌తో పాటు యావత్‌ సినీ లవర్స్‌ తీవ్ర ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న సినిమా దేవర. ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ వంటి ఇండస్ట్రీహిట్‌ తర్వాత దాదాపు ఏడాది గ్యాప్‌ తీసుకుని దేవర సెట్‌లోకి అడుగుపెట్టాడు తారక్‌. కొరటాల శివ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ఇప్పటికే రెండు భారీ షెడ్యూల్స్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. ఇటీవలే విడుదలైన ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌కు విశేష స్పందన వచ్చింది. రగ్గుడ్‌ లుక్‌లో, రక్తపు మరకలతో ఉన్న తారక్‌ పోస్టర్‌ అభిమానులనే కాదు, సినీ లవర్స్‌ను సైతం ఉర్రూతలూగించింది. అసలు సిసలైన మాస్‌ అవతారంలో తారక్‌ను చూపించాడంటూ ఎన్టీఆర్‌ ఫ్యాన్స్‌ కొరటాలపై పొగడ్తల వర్షం కురిపించారు. వచ్చే ఏడాది సమ్మర్‌ను టార్గెట్‌ చేసుకుని తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా అదే స్పీడ్‌తో షూటింగ్‌ను కూడా పూర్తి చేసుకుంటూ వస్తుంది.

తాజాగా మేకర్స్‌ ఓ స్పెషల్ వీడియోను రిలీజ్‌ చేశారు. సినిమా విడుదలకు ఇంకా 250రోజులు ఉందంటూ.. కొరటాల వాయిస్‌ ఓవర్‌తో ఓ వీడియోను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ కథలో మనుషుల కంటే ఎక్కువగా మృగాలే ఉంటాయి. ఆ మృగాలకు భయమంటే తెలియదు. దేవడంటే భయం లేదు. చావలంటే అసలు భయం లేదు. కానీ ఒకటంటే చాలా భయం. అది దేవర అంటూ అప్పుడెప్పుడో ఓ ప్రెస్‌మీట్‌లో కొరటాల చెప్పిన మాటలతో వీడియోను రిలీజ్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతుంది.

సముద్రం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో తారక్‌కు జోడీగా జాన్వీకపూర్‌ నటిస్తుంది. ఇక ఆచార్యతో కోలుకోలేని దెబ్బతిన్న కొరటాల శివ దేవరతో ఎలాగైనా గ్రాండ్‌ కంబ్యాక్ ఇవ్వాలని కసితో ఉన్నాడు. సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ ప్రతినాయకుడిగా కనిపించబోతున్న ఈ సినిమాను యువ సుధ ఆర్ట్స్‌, ఎన్టీఆర్‌ ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

250 days to witness fear unleash on the big screen 💥🌊

Vastunna….#Devara from 5th April 2024. pic.twitter.com/CCaARI8Fwm

— Devara (@DevaraMovie) July 30, 2023