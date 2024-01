Crips Runtime Will Helps To Nagarjuna Naa Saami Ranga Movie

Naa Saami Ranga | నా సామి రంగ రన్‌టైం నాగార్జునకు కలిసొచ్చేనా..?

January 12, 2024 / 04:59 PM IST

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమా నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga). కొరియోగ్రాఫర్‌ విజయ్ బిన్ని డైరెక్టర్‌గా డెబ్యూ ఇస్తున్న ఈ చిత్రంలో అమిగోస్ ఫేం ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. అల్లరి నరేశ్, రాజ్ తరుణ్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం జనవరి 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో నాగార్జున టీం ప్రమోషన్స్‌ లో బిజీగా ఉంది.

ఈ మూవీ రన్‌టైంకు సంబంధించిన అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం నా సామి రంగ నిడివి 2 గంటల 20 నిమిషాలు. ఈ మూవీ మలయాళ సినిమా Porinju Mariam Joseకు రీమేక్‌గా తెరకెక్కుతోంది. ఈ రన్‌టైం ప్రేక్షకులకు బోరు కొట్టకుండా కట్‌ చేసిన ఈ రన్‌టైం సినిమాకు బాగా కలిసొస్తుందంటున్నారు పలువురు ట్రేడ్‌ పండితులు. మరి చాలా కాలంగా సరైన బ్రేక్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న నాగార్జునకు నా సామి రంగ రన్‌టైం ఏ మేరకు కలిసొస్తుందో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

ఈ మూవీ డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను పాపులర్‌ డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాం డిస్నీ+హాట్ స్టార్‌ దక్కించుకుంది. పవన్‌ కుమార్ సమర్పణలో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి ప్రసన్నకుమార్‌ బెజవాడ కథ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్స్ విన్నింగ్‌ మ్యూజిక్‌ కంపోజర్‌ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి తెరకెక్కిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే మేకర్స్‌ సినిమాలో అల్లరి నరేశ్‌, ఆషికా రంగనాథ్‌, మిర్నా మీనన్‌ పాత్రలను పరిచయం చేశారని తెలిసిందే‌. మరోవైపు సర్పట్టా పరంబరై, కింగ్‌ ఆఫ్ కొత్త ఫేం షబీర్‌ (డ్యాన్సింగ్ రోజ్‌) లుక్‌ కూడా లాంఛ్ చేశారు. షబీర్‌ ఇందులో దాస్‌ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. అల్లరి నరేశ్ అంజిగాడు పాత్రలో నటిస్తుండగా.. అంజిగాడి ప్రాణం మంగ పాత్రలో మిర్నా మీనన్‌ కనిపించనుంది. అంజిగాడు గ్లింప్స్ లో అంజిగాడు వచ్చేహెడు సూసారా… సూసెయ్యండి… సూసెయ్యండి.. లేదంటే మాటోచ్చేత్తాది… అంటూ సాగే డైలాగ్స్‌ మూవీ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి.

