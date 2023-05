Farhana | ఐశ్వర్య రాజేష్‌ ఫర్హానా సినిమాపై వివాదం..!

May 11, 2023 / 04:40 PM IST

Farhana | తమిళనాట ఇప్పటికే ది కేరళ స్టోరీ సినిమాకు సంబంధించిన వివాదం చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా మరో సినిమాపై వివాదం రాజుకుంది. తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితురాలైన ఐశ్వర్య రాజేష్‌ (Aishwarya Rajesh) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘ఫర్హానా’ (Farhana). ఫర్హానాచిత్రంలో వివాదాస్పద డైలాగ్స్‌, సీన్లు తొగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ముస్లింలను కించ పరిచేలా ఉన్న సినిమాపై నిషేధం విధించాలని కొన్ని ముస్లిం సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

వివాదంపై డ్రీమ్‌ వారియర్‌ పిక్చర్స్ స్పందించింది.. ఫర్హానా ఏ మతానికి, బావోద్వేగాలకు వ్యతిరేకం కాదు. మా బ్యానర్‌లో మత బావోద్వేగాలు, నమ్మకాలకు వ్యతిరేకమైన కంటెంట్‌ను అనుమతించం. క్వాలిటీ కంటెంట్‌తో కూడిన సినిమాలు చేస్తూ.. ప్రజలను ఆలోచింపజేసేలా సామాజిక బాధ్యతను గుర్తు చేస్తూ.. విలువలను గుర్తు చేసేలా చేయడం మా ఉద్దేశం. మా సినిమాలు మత సామరస్యం, సామాజిక సమన్వయం, ప్రేమ గురించి మాట్లాడేలా ఉంటాయి.

కానీ సెన్సార్‌ బోర్డు సెన్సార్‌ చేసిన తర్వాత కూడా ఫర్హానాపై కొంత మంది జనాలు వివాదం సృష్టించడం మమ్మల్ని తీవ్రంగా బాధించింది. మా ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకొని వందలాది మంది కష్టంతో తెరకెక్కించిన ఫర్హానా చిత్రాన్ని తమిళ ప్రజలు మద్దతు తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నామని తెలియజేస్తూ డ్రీమ్‌ వారియర్ పిక్చర్స్ ట్వీట్ చేసింది.

ఈ చిత్రాన్ని డ్రీమ్‌ వారియర్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై ఎస్‌ఆర్‌ ప్రకాష్‌బాబు, ఎస్‌ఆర్‌ ప్రభు నిర్మించారు. నెల్సన్‌ వెంకటేషన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం మే 12న విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నది.

A Kind note to everyone from team #Farhana pic.twitter.com/mXb6lj6qIm

— DreamWarriorPictures (@DreamWarriorpic) May 11, 2023