July 20, 2024 / 02:30 PM IST

All India Rankers | క‌ల‌ర్ ఫొటో సినిమాతో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్నాడు యువ ద‌ర్శ‌కుడు సందీప్ రాజ్. సుహాస్. చాందిని చౌద‌రి జంట‌గా వచ్చిన ఈ చిత్రం లాక్‌డౌన్ టైంలో నేరుగా ఆహాలో విడుద‌లై మంచి విజ‌యాన్ని అందుకోవ‌డ‌మే కాకుండా ప‌లు అవార్డులను అందుకుంది. అయితే ఈ చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు క‌ల‌ర్ ఫొటో అనంత‌రం వేరే ఏ ప్రాజెక్ట్ ఒకే చేయ‌లేదు. ఇదిలావుంటే సందీప్ రాజ్ తాజాగా నిర్మాతగా మారి ఒక వెబ్ సిరీస్ తెర‌కెక్కించ‌బోతున్నాడు. ఆయ‌న నిర్మాణంలో వ‌స్తున్న తాజా వెబ్ సిరీస్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్స్ (All India Rankers). ఈ సినిమాతో జోసెఫ్ క్లింట‌న్ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌యం అవుతున్నాడు.

నేడు ఈ వెబ్ సిరీస్ షూటింగ్ ప్రారంభించిన‌ట్లు అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఒక పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్ చూస్తే.. యూత్‌ఫుల్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా రాబోతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఈ వెబ్ సిరీస్‌లో హ‌ర్ష చెముడు, రోష‌న్, జ‌య‌తీర్థా, భాను ప్ర‌కాష్. ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తుండ‌గా.. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక ఈటీవీ విన్‌లో దీపావళికి విడుద‌ల కానుంది.

#AIR shoot begun!

This Diwali, get ready to experience the teenage years, with AIR – A @etvwin Original Series.

Showrunner: @SandeepRaaaj

Written & Directed by: #JosephClinton

Starring @harshachemudu #Roshan, #Jayateertha, #BhanuPrakash pic.twitter.com/s6W2VQF18I

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) July 20, 2024