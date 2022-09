September 13, 2022 / 12:04 PM IST

God Father First Single | ‘ఆచార్య’ వంటి భారీ ఫేయిల్యూర్ త‌ర్వాత ‘గాడ్‌ఫాద‌ర్‌’తో చిరు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్ నుండి ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన టీజ‌ర్ వ‌ర‌కు ప్ర‌తీది సినిమాపై అంత‌కంత‌కు అంచ‌నాల‌ను పెంచుతూనే ఉన్నాయి. మొహ‌న్‌రాజా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొని పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల‌తో బిజీగా ఉంది. పొలిటికల్ యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం అక్టోబ‌ర్ 5న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుసగా అప్‌డేట్‌ల‌ను ప్ర‌క‌టిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మ‌రో బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు.

చిరు ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న ‘గాడ్‌ఫాద‌ర్’ ఫ‌స్ట్ సింగిల్ డేట్ వ‌చ్చేసింది. గాడ్‌ఫాద‌ర్ ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను సెప్టెంబ‌ర్ 15 సాయంత్రం 4.05 నిమిషాల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. అంతేకాకుండా ప్రోమోను మంగ‌ళ‌వారం సాయంత్రం విడుద‌ల చేయ‌నున్నట్లు తెలిపారు. చిరంజీవి, స‌ల్మాన్‌ఖాన్ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో ఉన్న పోస్ట‌ర్‌ను కూడా విడుద‌ల చేశారు. ఈ వార్త‌తో మెగా అభిమానులు సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు.

ఈ చిత్రం మ‌ల‌యాళంలో సూప‌ర్ హిట్ట‌యిన లూసీఫ‌ర్‌కు రీమేక్‌గా తెర‌కెక్కింది. కొణిదెల ప్రొడ‌క్ష‌న్స్, సూప‌ర్ గుడ్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి. స‌ల్మాన్‌ఖాన్ ముఖ్య పాత్ర‌లో న‌టిస్తుండ‌గా స‌త్య‌దేవ్, న‌య‌న‌తార కీల‌క‌పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు. ఎస్ఎస్ థ‌మ‌న్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు.

For the first time ever, the biggest Megastars are coming together to set the dance floor on fire 🔥#GodFather First Single Promo today at 4.05 PM 💥

Megastar @KChiruTweets @BeingSalmanKhan @jayam_mohanraja #Nayanthara @MusicThaman @AlwaysRamCharan @ProducerNVP @saregamasouth pic.twitter.com/Qy6rdh8KlX

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) September 13, 2022