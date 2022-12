Chiranjeevi | నాన్నా చరణ్‌ చాలా గర్వంగా ఉంది.. చిరంజీవి ఎమోషనల్‌ పోస్ట్‌..!

December 3, 2022 / 10:26 AM IST

Chiranjeevi | టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటుడు రామ్‌చరణ్‌ ఇటీవల ట్రూ లెజెండ్‌ అవార్డు అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. వివిధ రంగాల్లో విశేషమైన సేవలు అందించిన పలువురు ప్రముఖులకు ఓ ఆంగ్ల పత్రికా సంస్థ ఫ్యూచర్‌ ఆఫ్‌ యంగ్‌ ఇండియా అవార్డులను అందజేసింది. ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ రంగంలో రామ్‌చరణ్‌ ట్రూ లెజెండ్‌ అవార్డు అందుకున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో చరణ్‌ అవార్డు అందుకోవడం పట్ల మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ట్విట్టర్‌ ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ‘నాన్నా చరణ్‌.. ఫ్యూచర్‌ ఆఫ్‌ యంగ్‌ ఇండియా ట్రూ లెజెండ్‌ అవార్డు నువ్వు అందుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా, గర్వంగా ఉంది. నువ్వు ఇలానే ముందుకు సాగాలని అమ్మ, నేను కోరుకుంటున్నాం’ అంటూ పోస్టు చేశారు. ఈ పోస్టుకు రామ్‌చరణ్‌ అవార్డు అందుకుంటున్న ఫొటోలను సైతం జత చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు చరణ్‌కు కంగ్రాట్స్‌ చెబుతూ పోస్టులు పెడుతున్నారు.

Nanna,

Absolutely thrilled for you and proud, on winning the #TrueLegend – #FutureOfYoungIndia Award #NDTV

Bravo!!! 👏👏 Way to go, dearest @AlwaysRamcharan

– Appa & Amma pic.twitter.com/6t1wJuvzxy

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) December 2, 2022