February 2, 2023 / 03:01 PM IST

ఓ వైపు సినిమాలతో అభిమానులకు వినోదాన్ని పంచుతూనే.. మరోవైపు సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా ఎప్పుడూ ముందుంటాడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi). ఇండస్ట్రీలో ఎవరికైనా సమస్య ఉందని తెలిస్తే తనవంతు సాయమందించే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. తాజాగా చిరంజీవి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న సీనియర్ సినిమాటోగ్రాఫర్‌కు సాయమందించి తన ఔదార్యాన్ని చాటుకున్నారు.

కెమెరామెన్‌ దేవ్‌రాజ్‌ (Cameraman Devraj) పరిస్థితి గురించి తెలుసుకున్న చిరంజీవి ఆయనను కలిసి రూ.5లక్షలు చెక్కు అందించారు. దేవ్‌రాజ్‌ కుటుంబానికి అండగా ఉంటానని భరోసానిచ్చారు చిరు. దేవ్‌రాజ్‌కు అండగా నిలిచిన చిరంజీవిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు మూవీ లవర్స్, అభిమానులు. తెలుగుతోపాటు ఇతర భారతీయ భాషల్లో 300కు పైగా సినిమాలకు పనిచేశారు దేవ్‌రాజ్‌.

చిరంజీవి నటించిన నాగు, పులి బెబ్బులి, రాణి కాసుల రంగమ్మ సినిమాకు డైరెక్టర్ ఆఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్‌గా పనిచేశారు దేవ్‌రాజ్‌. సీనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌, నాగేశ్వర్‌ రావు, ఎంజీఆర్‌, రజినీకాంత్‌, రాజ్‌ కుమార్‌, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేశ్‌ సినిమాలకు కూడా వర్క్‌ చేశారు.

Megastar @KChiruTweets

Offered assistance of Five Lakhs to Senior Cameraman #Devraj garu (Tingurangadu, Raani Kaasula Rangamma, Naagu, Puli Bebbuli fame).#Chiranjeevi #MegaStarChiranjeevi pic.twitter.com/9x0sJQ4TfE

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) February 2, 2023