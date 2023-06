June 22, 2023 / 04:56 PM IST

Bhola Shankar | మెగా కాంపౌండ్‌ నుంచి అభిమానులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేసేందుకు వస్తున్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ భోళా శంకర్ (Bhola Shankar). టాలీవుడ్ (Tollywood) స్టార్ హీరో చిరంజీవి (Chiranjeevi) టైటిల్ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా (Tamanna Bhatia) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తుండగా.. చిరంజీవి సోదరి పాత్రలో కీర్తిసురేశ్‌ నటిస్తోంది. ఇప్పటికే చిరంజీవి టీం ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో ఫ్యాన్స్ లో జోష్‌ నింపుతున్న విషయం తెలిసిందే.

తాజాగా భోళాశంకర్ టీజర్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఈ మూవీ టీజర్‌ను జూన్ 24న లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. చిరు స్టైలిష్‌ లుక్‌లో ఉన్న టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ పోస్టర్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. తమిళ బ్లాక్ బస్టర్‌ వేదాళమ్‌ రీమేక్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి మెహ‌ర్‌ర‌మేశ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇటీవలే హైదరాబాద్‌లో వేసిన స్పెషల్ సెట్‌లో తమన్నా, చిరు, కీర్తిసురేశ్‌తోపాటు ఇతర నటీనటులందరిపై సంగీత్‌ సెర్మనీ నేపథ్యంలో వచ్చే సాంగ్‌ను షూట్‌ చేశారు. శేఖర్‌ వీజే కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్న ఈ పాట షూటింగ్‌కు సంబంధించిన విజువల్స్‌ ను కూడా చిరంజీవి షేర్ చేశాడు.

భోళా శంకర్ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, క్రియేటివ్‌ కమర్షియల్స్‌ బ్యానర్‌పై అనిల్ సుంకర తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మహతి స్వరసాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో మురళీ శర్మ, రఘుబాబు, రావు రమేశ్‌, వెన్నెల కిశోర్‌, పీ రవి శంకర్‌, ప్రగతి, శ్రీముఖి, బిత్తిరి సత్తి, రష్మీ గౌతమ్‌, ఉత్తేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. భోళా శంకర్ ఆగస్టు 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఇటీవలే ఈ చిత్రం నుంచి భోళామేనియా సాంగ్‌ కూడా విడుదల చేశారు.

Get ready for an explosion of excitement and a MEGA CELEBRATION like never before 💥

The electrifying #BholaaShankar Teaser on June 24th🔥

Mega🌟@KChiruTweets @MeherRamesh @AnilSunkara1 @tamannaahspeaks @KeerthyOfficial @iamSushanthA @SagarMahati @dudlyraj @AKentsOfficial… pic.twitter.com/rEK2ogkBH5

