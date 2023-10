October 1, 2023 / 11:21 AM IST

Chinna Movie | సిద్ధార్థ్‌, నిమిషా సజయన్ జంట‌గా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా చిన్నా (Chinna). ఈ చిత్రాన్ని రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ (Red Giant Movies), ఈటాకీ (Eataki entertainments) ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. సేతుప‌తి (Sethupathy) సినిమా ఫేమ్ అరుణ్ కుమార్ (Arun Kumar) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్, ఫ‌స్ట్ సింగిల్ విడుద‌ల కాగా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

Here’s the Intense #Chinna Trailer💥

– https://t.co/FyUafQUAKh

After receiving overwhelming response from the other states, #Chinna is releasing in Theaters on October 6th in Andhra Pradesh & Telangana ❤️#Siddharth #Chinna#SUArunkumar #NimishaSajayan @Etaki_Official… pic.twitter.com/2LvAVqdU0l

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) September 30, 2023