September 27, 2023 / 12:41 PM IST

Chithha Movie | తెలుగు తెరపై బాయ్స్ (Boys), నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటాన, బొమ్మరిల్లు (Bommarillu), ఓయ్ (OYE), వంటి విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు కథానాయకుడు సిద్ధార్థ్‌ (Siddarth). ఆయన హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా చిత్తా (Chithha). ఈ చిత్రాన్ని రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ (Red Giant Movies), ఈటాకీ (Eataki entertainments) ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. సేతుప‌తి (Sethupathy) సినిమా ఫేమ్ అరుణ్ కుమార్ (Arun Kumar) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ వెర్ష‌న్‌ల‌కు సంబంధించిన టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా మంచి స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా తెలుగు వెర్ష‌న్‌కు సంబంధించి మేక‌ర్స్ క్రేజీ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

చిత్తా (Chithha) సినిమాను తెలుగులో ‘చిన్నా’ (Chinna) పేరుతో డ‌బ్ చేస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఈ సినిమా తెలుగు ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను నేడు టాలీవుడ్ నాచుర‌ల్ హీరో నాని లాంచ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు. ఈ మూవీని తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో సెప్టెంబ‌ర్ 28న విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు.

#HiNanna X #Chinna ❤️

Natural 🌟 @NameisNani to Introduce Hero #Siddharth‘s #Chinna First Look 🤩

Tomorrow at 6:00 PM!

Stay tuned 📣#SUArunkumar #NimishaSajayan @dhibuofficial @Composer_Vishal @balaji_dop137 @Etaki_Official @AsianCinemas_ @thinkmusicindia @vamsikaka pic.twitter.com/XwS1DrDHDl

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) September 26, 2023