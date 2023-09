September 8, 2023 / 01:44 PM IST

Chandramukhi-2 Movie | హార్రర్ సినిమాలకు బెంచ్‌ మార్క్‌ సెట్‌ చేసిన చంద్రముఖి ఇప్పుడు సీక్వెల్‌తో ప్రేక్షకులను భయపెట్టడానికి రెడీ అవుతుంది. ఈ మధ్యనే రిలీజైన సీక్వెల్‌ ట్రైలర్‌లకు కాస్త మిక్స్డ్ టాక్‌ వచ్చినప్పటికీ.. దర్శకుడు పి.వాసుపై ప్రేక్షకులు మంచి నమ్మకాన్నే పెట్టుకున్నారు. పైగా దెయ్యాలకు శరీరాన్ని అప్పుగా ఇచ్చే లారెన్స్‌.. ఇందులో హీరోగా చేస్తుండటంతో జనాల్లో కాస్త క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. ఇక తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ ఈ సినిమాను గ్రాండ్‌ లెవల్లో రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్‌లో పెద్ద ఎత్తున ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను ప్లాన్‌ చేశారు.

ఇప్పటికే చెన్నైలో చేసిన వేడుకకు ఊహించని స్థాయిలో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. దాంతో తెలుగులోనూ అదే స్థాయిలో ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు. దానికోసం ఫిలిం నగర్‌లోని జే.ఆర్‌.సీ కన్వెషన్‌ హాల్‌ను ఎంచుకున్నారు. సెప్టెంబర్‌ 11 తేదిన ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక జరుగనుంది. ఇన్‌సైడ్‌ రిపోర్ట్స్‌ ప్రకారం ఈ వేడుకకు ఓ టాలీవుడ్‌ స్టార్ డైరెక్టర్‌ గెస్ట్‌గా రానున్నాడట. వినాయక చవితికి నాలుగు రోజుల ముందే రిలీజవుతున్న ఈ సినిమాలో కంగానా రనౌత్‌ కీలకపాత్ర పోషించింది. ఆస్కార్‌ గ్రహిత ఎమ్‌.ఎమ్‌ కీరవాణి స్వరాలందించాడు.

ఇక ఈ సినిమాకు పోటీగా మరో తమిళ సినిమా రిలీజవుతుంది. అదే విశాల్‌ నటించిన మార్క్ ఆంటోని. మొన్నటి వరకు ఈ సినిమాపై పెద్దగా అంచనాల్లేవు కానీ.. రీసెంట్‌గా రిలీజైన ట్రైలర్‌ సినిమాపై ఓ రేంజ్‌లో అంచనాలు పెంచేసింది. తెలుగులోనై పెద్ద ఎత్తులోనే రిలీజ్‌కు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అయితే చంద్రముఖి హారర్‌ జోనర్‌ అవడంతో ఎటూ కాస్త పాజిటీవ్‌ టాక్‌ వచ్చిన సంచలన వసూళ్లు రాబట్టడం ఖాయం.

It’s time to mark your calendars 🗓️

Get ready for an epic Pre-Release Event of #Chandramukhi2 🗝️ on 11th Sep @ 6PM🤩

📍JRC Conventions, HYD

Book you free 🎟️at https://t.co/PK0jtVRPnu#PVasu @offl_Lawrence @KanganaTeam @mmkeeravaani @LycaProductions @SonyMusicSouth… pic.twitter.com/Out1mPogll

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) September 8, 2023