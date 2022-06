June 11, 2022 / 07:27 PM IST

Chalo Chalo Lirical Song | రానా అభిమానుల‌తో పాటు సినీ ప్రేక్ష‌కులు ఎంత‌గానో ఎదురు చూస్తున్న చిత్రం ‘విరాట‌ప‌ర్వం’. రానా ద‌గ్గుబాటి, సాయి ప‌ల్ల‌వి హీరో హీరోయిన్లుగా న‌టించిన ఈ చిత్రానికి ‘నీది నాది ఒకే క‌థ’ ఫేం వేణు ఊడుగుల ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. గ‌తేడాది ప్ర‌థ‌మార్థంలో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం క‌రోనా కార‌ణంగా వాయిదా ప‌డుతూ వ‌చ్చింది. ఇటీవ‌లే మేక‌ర్స్ విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. న‌క్స‌లిజం నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం జూన్ 17న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర బృందం వ‌రుస అప్‌డేట్ల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తున్నారు. తాజాగా మేక‌ర్స్ మ‌రో బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌కటించారు.

ఈ చిత్రంలోని ‘ఛ‌లో ఛలో’ అంటూ సాగే వారియ‌ర్ సాంగ్‌ను ఆదివారం విడుద‌ల చేయ‌బోతున్నట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఇందులో విశేషం ఏంటంటే ఈ పాట‌ను స్వ‌యంగా రానా ఆల‌పించాడు. ఇక ఇటీవ‌లే చిత్ర‌బృందం సినీ ప్ర‌ముఖుల‌కు ప్రీమియ‌ర్ షోలు వేయ‌గా.. వాళ్ళ నుంచి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఉత్త‌ర తెలంగాణ‌లో 1990లో జ‌రిగిన య‌దార్థ సంఘ‌ట‌న‌ల ఆధారంగా ఈ చిత్రం తెర‌కెక్కింది.ప్రియ‌మ‌ణి కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించిన ఈ చిత్రానికి సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం అందించాడు. శ్రీల‌క్ష్మీ వెంక‌టేశ్వ‌రా సినిమాస్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాడు.

Its time to ignite a Revolution within ❤️‍🔥#ChaloChalo – The Warrior song out tomorrow 🔥🔥#VirataParvam IN CINEMAS JUNE 17 🔥@Sai_Pallavi92 @venuudugulafilm #SureshBobbili @DivakarManiDOP @dancinemaniac @LahariMusic @SLVCinemasOffl @SureshProdns pic.twitter.com/6kFT4HeFX8

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) June 11, 2022