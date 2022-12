Nandamuri Balakrishna | చలపతిరావు మా కుటుంబసభ్యుల్లో ఒకరు : నందమూరి బాలకృష్ణ

December 25, 2022 / 04:19 PM IST

విలన్‌గా, క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా తెలుగు ప్రజల మనసుల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్న ప్రముఖ సీనియర్‌ నటుడు చలపతి రావు (ChalapathiRao) మృతిపట్ల సినీ ప్రముఖులు సంతాపం తెలియజేస్తున్నారు. హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) తన సంతాప సందేశాన్ని అందరితో పంచుకున్నారు. చలపతిరావు గారి హఠాన్మరణం తీవ్రంగా కలిచివేసింది. చలపతిరావు తన విలక్షణమైన నటనతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఆయన నిర్మాతగా కూడా మంచి సినిమాలను నిర్మించారన్నారు.

తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమ మంచి నటుడిని కోల్పోయింది. చలపతిరావు గారికి మా కుటుంబంతో అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఆయన నాన్నగారితో కలిసి అనేక సినిమాల్లో నటించారు. నా సినిమాల్లో కూడా మంచి పాత్రలు పోషించారు. మా కుటుంసభ్యుల్లో ఒకరైన చలపతిరావు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆ భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటూ.. ఆయన కుటుంబసభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానూభూతి తెలియజేస్తున్నానన్నారు బాలకృష్ణ.

గత కొంత కాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న చలపతిరావు ఆదివారం తెల్లవారుజామున గుండెపోటు రావడంతో హైదరాబాద్‌లోని తన నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన అంత్యక్రియలు హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌ మహాప్రస్థానంలో బుధవారం నిర్వహించనున్నారు. చలపతిరావు కూతురు అమెరికాలో ఉంటుండటంతో ఆమె వచ్చిన తర్వాత అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలని కుటుంబ సభ్యులు నిర్ణయించారు.

#NandamuriBalakrishna garu expressed his grief on the sudden demise of Veteran actor #ChalapathiRao garu & deepest sympathies to family members at this hour of grief. pic.twitter.com/Mwc5DS8OlT

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 25, 2022