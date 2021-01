2020 సంవ‌త్స‌రం ఎన్నో క‌ల‌ల‌కు బ్రేక్ వేసింది. ప‌రుగులు పెడుతున్న ప్ర‌పంచానికి విరామం ఇచ్చింది. ఎన్నో విష‌యాల‌ను మ‌న‌కు గుర్తు చేస్తూ రానున్న రోజుల‌లో ఎలా మెల‌గాలో తెలియ‌జేసింది. గ‌త ఏడాది వ‌లన కొంత చెడు జ‌రిగిన రాబోవు కాలంలో ఎలా ఉండాలనే గుణ‌పాఠం నేర్పింది . ఏది ఎలా ఉన్నా పాత ఆలోచ‌న‌లు ప‌క్క‌న పెట్టి కొత్త సంవ‌త్స‌రాన్ని ఉత్సాహంతో మొద‌లు పెట్టాల‌ని అంద‌రు భావిస్తుండ‌గా, సెల‌బ్స్ కూడా త‌మ అభిమానుల‌కు ప‌లు సూచ‌న‌లు చేస్తున్నారు. చిరంజీవి, రామ్ చ‌ర‌ణ్‌, ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌, వ‌రుణ్ తేజ్ వంటి వారు రెట్టింపు బ‌లంతో ముందుకు సాగుదాం అని ట్వీట్ చేశారు.







Happy and Healthy 2021 to each and every one of you !!! pic.twitter.com/8fSRUd1mbp — Ram Charan (@AlwaysRamCharan) December 31, 2020

Wishing a Very Happy, Healthy & Fulfilling New Year 2021 for you and all your dear ones!???????? pic.twitter.com/ckNl8jNdKp — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) December 31, 2020