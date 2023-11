November 20, 2023 / 08:01 PM IST

Captain Miller | కోలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో ధనుష్‌ (Dhanush) నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ (Captain Miller). యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి అరుణ్‌ మథేశ్వరన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ లోడింగ్ అవుతోంది.. అంటూ ఇప్పటికే నెట్టింట వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ కిల్లర్‌ కిల్లర్‌ (Killer Killer)ను నవంబర్ 22న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్.

ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ సాంగ్ లాంఛ్ చేశారు. ఎర్రటి స్కార్ప్‌ కట్టుకున్న కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ చేతిలో తుపాకీతో అగ్రెసివ్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నాడు. ఈ సాంగ్ సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలువబోతున్నట్టు తాజా లుక్‌తో అర్థమవుతోంది. ధనుష్‌ కామ్రేడ్‌ అవతార్‌లో కనిపిస్తూ.. సమరానికి అందరినీ మేల్కొలుపుతున్నట్టుగా ఉన్న స్టిల్ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది.

ఈ చిత్రంలో కోలీవుడ్ భామ ప్రియాంక అరుళ్‌ మోహన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. విప్లవయోధుడు కెప్టెన్ మిల్లర్‌ స్పూర్తితో వస్తోన్న ఈ మూవీ మూడు పార్టులుగా రాబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తుండగా.. దీనిపై మేకర్స్ క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఈ మూవీలో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌ కుమార్‌ (Shivarajkumar), టాలీవుడ్ యాక్టర్ సందీప్‌ కిషన్‌, నివేదితా సతీశ్‌, అమెరికన్‌ యాక్టర్‌, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఫేం ఎడ్వర్డ్‌ సొన్నెన్‌బ్లిక్ ఇతర ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తుండగా.. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

సత్య జ్యోతి ఫిలిమ్స్‌ తెరకెక్కిస్తున్న కెప్టెన్‌ మిల్లర్ తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ లుక్స్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ ఆడియో రైట్స్‌ను పాపులర్ మ్యూజిక్ లేబుల్‌ సరిగమ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తుంది.

Get ready folks ! @gvprakash x @dhanushkraja all set to drop a Banger 🔥

First single Killer Killer from #CaptainMiller ,Releasing on November 22nd (Wednesday) 🥁

Lyrics @kabervasuki @ArunMatheswaran @NimmaShivanna @sundeepkishan @priyankaamohan @saregamasouth pic.twitter.com/FnTb39TxVH

