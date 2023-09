September 10, 2023 / 06:33 PM IST

RRR | గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద తెలుగు సినిమా గొప్పదనాన్ని మరోసారి చాటి చెప్పిన పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR). ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన ఈ చిత్రం లాంఛ్ చేసినప్పటి నుంచి నేటి వరకు టాక్ ఆఫ్‌ ది గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తూ.. పాన్ ఇండియా సినిమాలకు స్పూర్తిగా నిలుస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సెలబ్రిటీలనే కాదు.. ప్రపంచ దేశాల మంత్రులు, దేశాధినేతలను సైతం ఇంప్రెస్ చేస్తూ.. హాట్ టాపిక్‌గా మారుతుంది.

తాజాగా G20 summitకు హాజరైన బ్రెజిల్‌ ప్రెసిడెంట్ లులా డ సిల్వ ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ గురించి మాట్లాడారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ మూడు గంటలు అందమైన డ్యాన్స్‌తో అబ్బురపరిచే వినోదభరితమైన ఫీచర్‌ ఫిల్మ్‌ అని కొనియాడారు. భారతదేశవ్యాప్తంగా బ్రిటీషర్ల ఆధిపత్యం ఎలా ఉండేదో సినిమా చెబుతుందన్నారు. మీరు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ చూశారా..? అని ప్రతీ ఒక్కరూ నన్ను అడుగుతుంటారని లులా డ సిల్వ అన్నారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాపై అద్భుతమైన మాటలు చెప్పిన బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడికి జక్కన్న ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ట్వీట్ చేశాడు. మీ మాటలతో మా టీమ్ చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు జక్కన్న . ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రేజ ఎలా ఉందో తాజా కామెంట్స్‌తో మరోసారి రుజువైంది.

ఇప్పటికే ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌లో నాటు నాటు సాంగ్‌లో ఇరగదీసిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ జపాన్‌లో మోస్ట్‌ లవింగ్‌ ఇండియన్ యాక్టర్‌గా నిలిచాడని తెలిసిందే. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌లో నాటు నాటు సాంగ్‌లో ఇరగదీసిన ఇద్దరు యాక్టర్లలో నా ఫేవరేట్‌ యాక్టర్‌ ఎవరంటే జూనియర్‌ ఎన్టీ రామారావు అని చెబుతానన్నారు జపనీస్‌ విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి యోషిమాస హయషి (Yoshimasa Hayashi) స్వయంగా వెల్లడించడం విశేషం.

ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నుంచి నాటు నాటు సాంగ్‌ బెస్ట్ ఒరిజినల్‌ సాంగ్ విభాగంలో అత్యున్నత ఆస్కార్‌ (Oscar 2023) అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఎపిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ మూవీలో అల్లూరి సీతారామ‌రాజు పాత్రలో రాంచరణ్‌ నటించగా.. కొమ్రంభీంగా జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ నటించాడు. అలియాభట్‌, అజయ్‌ దేవ్‌గన్‌, శ్రియాశరణ్‌, ఒలివియా మొర్రీస్‌, సముద్రఖని ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై డీవీవీ దానయ్య తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రూ.1300 కోట్లకుపైగా కలెక్షన్లు వసూళ్లు రాబట్టింది.

ఇంటర్వ్యూలో బ్రెజిల్‌ ప్రెసిడెంట్..

Sir… @LulaOficial 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Thank you so much for your kind words. It’s heartwarming to learn that you mentioned Indian Cinema and enjoyed RRR!! Our team is ecstatic. Hope you are having a great time in our country. https://t.co/ihvMjiMpXo

— rajamouli ss (@ssrajamouli) September 10, 2023