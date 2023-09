Indian 2 Vs Pushpa 2 | పుష్ప.. ది రూల్‌ వర్సెస్‌ ఇండియన్‌ 2.. టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా క్రేజీ ఫైట్‌..!

September 11, 2023 / 06:15 PM IST

Indian 2 Vs Pushpa 2 | మూవీ లవర్స్‌ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్టులు చాలానే ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో టాప్‌ ప్లేస్‌లో ఉంటాయి పుష్ప.. ది రూల్‌ (Pushpa The Rule), ఇండియన్ 2 (Indian 2). ఈ రెండు సినిమాల్లో కామన్‌ థింగ్‌ ఏంటంటే.. ఈ రెండూ సీక్వెల్స్‌ కావడం. ఈ భారీ ప్రాజెక్టులకు డైరెక్టర్లు కూడా సేమ్‌ (భారతీయుడు, పుష్ప ది రైజ్‌) కావడంతో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద అంచనాలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ పాన్ ఇండియా సినిమాలకు సంబంధించిన ఆసక్తికర వార్త ఒకటి ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది.

ఇంతకీ విషయమేంటనే కదా మీ డౌటు..సుకుమార్ (Sukumar)‌ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న పుష్ప.. ది రూల్‌ను 2024 ఆగస్టు 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌. తాజా టాక్‌ ప్రకారం శంకర్‌ డైరెక్షన్‌లో కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan) హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ఇండియన్‌ 2 కన్ను కూడా ఈ తేదీపైనే పడిందని జోరుగా టాక్‌ నడుస్తోంది. ఈ మూవీని కూడా ఆగస్టు 15నే విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని వార్తలు వస్తుండగా.. అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టించించిన రెండు సినిమాల సీక్వెల్స్‌ మధ్య ఎలాంటి క్రేజీ ఫైట్‌ ఉండబోతుందనేది సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇండియన్‌ 2లో ఎస్‌జే సూర్య (SJ Suriyah) విలన్‌గా నటిస్తుండగా.. బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, స‌ముద్రఖని కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌ తెరకెక్కిస్తున్న పుష్ప.. ది రూల్‌ చిత్రంలో కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఫహద్‌ ఫాసిల్ జగదీష్‌ ప్రతాప్ బండారి, జగపతిబాబు, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, సునీల్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, రావు రమేశ్‌, ధనంజయ, షణ్ముఖ్‌, అజయ్‌, శ్రీతేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

