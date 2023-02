Bichagadu 2 | శాకుంతలం వర్సెస్‌ బిచ్చగాడు 2.. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద క్రేజీ ఫైట్

February 27, 2023 / 08:39 PM IST

కోలీవుడ్ యాక్టర్ విజయ్‌ ఆంటోనీ (Vijay Antony) కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది బిచ్చగాడు. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ ప్రస్తుతం బిచ్చగాడు 2 (Bichagadu 2)లో నటిస్తున్నాడు. కావ్య థాపర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. కాగా ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్‌ 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. దుబాయ్‌ నుండి మాస్‌ బిచ్చగాడిని చూడాలనుకుంటున్నారా..? ఏప్రిల్‌ 14న మీ సమీపంలోని థియేటర్లను సందర్శించండి.. అంటూ విడుదల తేదీ అప్‌డేట్ అందరితో పంచుకున్నాడు విజయ్ ఆంటోని.

మరోవైపు సమంత టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం శాకుంతలం (Shaakuntalam). గుణశేఖర్‌ దర్శకత్వంలో ఫీ మేల్ ఓరియెంటెడ్‌ కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ మూవీని కూడా ఏప్రిల్‌ 14న విడుదల చేయనున్నట్టు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో శాకుంతలం, బిచ్చగాడు 2 బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఫైట్‌ ఎలా ఉండబోతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

పాన్‌ ఇండియా కథతో తెరకెక్కుతన్న శాకుంతలంలో అనన్య నాగళ్ల, అదితీ మోహన్‌, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. గుణ టీమ్‌ వర్క్స్‌, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్లు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఇప్పటికే విడుదలైన బిచ్చగాడు 2 థీమ్ సాంగ్‌ నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తోంది. విజయ్‌ ఆంటోనీ సినిమాలకు తెలుగులో కూడా మంచి క్రేజ్‌ ఉంటుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. బిచ్చగాడు 2 శాటిలైట్‌, డిజిటల్‌ రైట్స్ ను స్టార్ నెట్‌వర్క్‌ భారీ మొత్తానికి కొనుగోలు చేసినట్టు ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో ఓ వార్త హల్‌ చల్ చేస్తోంది. బిచ్చగాడు 2 చిత్రాన్ని విజయ్ ఆంటోని ఫిలిం కార్పొరేషన్‌ బ్యానర్‌పై ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోని నిర్మిస్తున్నారు. తెలుగు,తమిళంతోపాటు పలు ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

బిచ్చగాడు 2 రిలీజ్‌ అప్‌డేట్

Do you want to see a mass beggar from Dubai 👺

Visit theaters near you on April 14th💣#பிச்சைக்காரன்2 #బిచ్చగాడు2

ANTI BIKILI pic.twitter.com/Qe7MaD5wPQ

— vijayantony (@vijayantony) February 27, 2023