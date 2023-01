SAINDHAV | క్రేజీ న్యూస్‌.. వెంకటేశ్‌ సైంధవ్‌లో బాలీవుడ్‌ యాక్టర్

సైంధవ్‌ (SAINDHAV) సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించాడు డైరెక్టర్‌ శైలేష్‌ కొలను. ఇండియాలో ఉన్న వన్‌ ఆఫ్ ది బెస్ట్‌ యాక్టర్‌తో పనిచేయడం చాలా ఎక్జయిటింగ్‌గా ఉందని ట్వీట్ చేశాడు.

January 26, 2023 / 04:18 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వెంకటేశ్ (Venkatesh) హిట్‌ డైరెక్టర్ శైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వంలో చేస్తున్న చిత్రం సైంధవ్‌ (SAINDHAV). ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించాడు శైలేష్‌ కొలను. సైంధవ్‌లో బాలీవుడ్ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. ఆయనతో దిగిన ఫొటోను షేర్ చేశాడు. ఇండియాలో ఉన్న వన్‌ ఆఫ్ ది బెస్ట్‌ యాక్టర్‌తో పనిచేయడం చాలా ఎక్జయిటింగ్‌గా ఉందని శైలేష్‌ కొలను ట్వీట్ చేశాడు

ఈ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌లో నవాజుద్దీన్ ఎలాంటి పాత్రలో కనిపిస్తాడనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. కాగా సైంధవ్‌ సినిమా ఇవాళ హైదరాబాద్‌లోని రామానాయుడు స్టూడియోలో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో అక్కినేని నాగచైతన్య, రానా దగ్గుబాటి, రాఘవేంద్రరావు, దిల్ రాజు, నాని, అనిల్ రావిపూడి, సురేశ్‌ బాబుతోపాటు నవాజుద్దీన్‌ సిద్దిఖీ కూడా పాల్గొన్నాడు.

వెంకటేశ్‌ 75వ సినిమాగా వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో వెంకీ స్టైలిష్‌ యాక్షన్‌ అవతార్‌లో కనిపించనున్నట్టు ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ వీడియో ద్వారా తెలుస్తోంది. చంద్రప్రస్థ ఫిక్షనల్ పోర్ట్‌ ఏరియా బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే కథ నేపథ్యంలో సినిమా సాగనుంది. సైంధవ్‌ తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై వెంకట్‌ బోయనపల్లి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంతోష్‌ నారాయణ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

సైంధవ్‌ పూజా కార్యక్రమం ఫొటోలు..