Block Buster Kushi Hashtag Now Trending In Online Here Is Latest Talk

Block buster Kushi | విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండకు బ్లాక్ బస్టర్‌ పడ్డట్టేనా.. ఖుషిపై ప్రేక్షకుల రియాక్షన్‌ ఏంటీ..?

Block buster Kushi | నిన్ను కోరి, మజిలీ ఫేం శివ నిర్వాణ (Shiva Nirvana) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఖుషి (Kushi) ప్రేక్షకుల ముందుకు రానే వచ్చింది. ఈ చిత్రం ప్రీమియర్ షోల నుంచే గుడ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంటుందని ట్రేడ్‌ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఫిదా చేస్తుందని ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్ ద్వారా తెలుస్తోంది.

September 1, 2023 / 10:51 AM IST

Block buster Kushi | టాలీవుడ్‌తోపాటు పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూసిన రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఖుషి (Kushi) ప్రేక్షకుల ముందుకు రానే వచ్చింది. నిన్ను కోరి, మజిలీ ఫేం శివ నిర్వాణ (Shiva Nirvana) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రీమియర్ షోల నుంచే గుడ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంటుందని ట్రేడ్‌ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay deverakonda) , సమంత (Samantha) యాక్టింగ్‌, శివ నిర్వాణ డైరెక్ట్ చేసిన తీరు కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఫిదా చేస్తుందని ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్ ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఖుషి పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ అని, ప్రేక్షకులను ఎంగేజింగ్ చేయడంలో శివనిర్వాణ కథ, కథనం కీలక పాత్ర పోషించాయని అంటున్నారు. చాలా నెలల తర్వాత వచ్చిన తాజా ఎంటర్‌టైనర్‌ అని సినీ జనాలు చెబుతున్నారు. ప్రీమియర్ షోల నుంచే పాజిటివ్‌ టాక్‌ ఊపందుకుంది. గీత గోవిందం తర్వాత మళ్లీ అలాంటి సూపర్ హిట్‌ అని సినిమా చూసిన వారు అంటున్నారు. ప్రేమ, ఫ్యామిలీ, పెండ్లి చుట్టూ తిరిగే సమస్యలను బలమైన ఎపిసోడ్స్‌తో కాకుండా అందరికీ అర్థమయ్యేలా, ఎమోషన్స్‌ను పర్‌ఫెక్ట్‌గా అందరినీ ఒప్పించేలా చూపించడంలో శివ నిర్వాణ సక్సెస్‌ అయ్యాడని అంటున్నారు.

ఈ చిత్రాన్ని మలయాళ కంపోజర్‌ హేశమ్‌ అబ్ధుల్‌ వహబ్‌ అందించిన సంగీతం మరోస్థాయికి తీసుకెళ్లనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదంటున్నారు ట్రేడ్ విశ్లేషకులు. ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ నా రోజా నువ్వే (Na Rojaa Nuvve)తోపాటు మిగిలిన అన్ని పాటల్లో విజయ్‌, సామ్‌ సూపర్ కెమిస్ట్రీను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫ్యాన్స్‌.

మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యానర్‌ తెరకెక్కించిన ఈ మూవీ తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో స‌చిన్ ఖ‌డేక‌ర్‌, ముర‌ళీ శ‌ర్మ‌, ల‌క్ష్మి, అలీ, రోహిణి, వెన్నెల కిశోర్‌, రాహుల్ రామ‌కృష్ణ‌, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, కన్నడ యాక్టర్‌ జ‌య‌రాం, శ‌ర‌ణ్య ప్రదీప్‌ కీల‌క పాత్రలు పోషించారు. రౌడీ బాయ్‌ చాలా కాలాని మళ్లీ హిట్టు కొట్టాడంటూ.. #BlockbusterKushi హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ను తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌. ఖుషి మేనియా ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోలపై ఓ లుక్కేయండి మరి.

ఖుషి చిత్రాన్ని వీక్షిస్తున్న ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి దంపతులు..

Unanimous positive reports from US premieres. #Kushi is a winner 👍🔥#BlockbusterKushi — Suresh PRO (@SureshPRO_) August 31, 2023

ఖుషిపై ప్రేక్షకుల రియాక్షన్‌ ఏంటీ..?

విజయ్‌ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్‌ మీట్‌..

కోయంబత్తూరు ప్రమోషనల్‌ స్టిల్స్‌, వీడియోలు..

ఖుషి టైటిల్ సాంగ్‌..

నా రోజా నువ్వే..

ఆరాధ్య సాంగ్‌..