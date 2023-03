Oscars 2023 | ‘బ్లాక్ పాంథర్’కు బెస్ట్‌ కాస్ట్యూమ్స్ అవార్డు

March 13, 2023 / 07:41 AM IST

Oscars 2023 | ప్రతిష్ఠాత్మక 95వ ఆస్కార్‌ అవార్డు ప్రధానోత్సవ వేడుకలు లాస్‌ఏజిల్స్‌లోని డాల్బీ థియేటర్‌లో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రముఖ హాలీవుడ్‌ నటుడు, యాంకర్‌ జిమ్మీ కిమ్మెల్‌ ఈ వేడుకలకు హోస్ట్‌ చేస్తున్నాడు. దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన సినీ ప్రముఖులు ఈ వేడుకలకు విచ్చేశారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ చిత్ర బృందం రాజమౌళి, ఎన్టీఆర్‌, రాంచరణ్‌, సెంథిల్‌ కుమార్‌, కీరవాణి, చంద్రబోస్‌, రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌, కాల భైరవ, ప్రేమ్‌ రక్షిత్‌తోపాటు చరణ్‌ సతీమణి ఉపాసన, రాజమౌళి తనయుడు కార్తికేయ హాజరయ్యారు. ఇక ఉత్తమ సహాయ నటుడు కేటగిరీతో వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. ‘ఎవిరీథింగ్ ఎవిరీవేర్ ఆల్ ఎట్ వన్స్’ సినిమాలో నటించిన కె హుయి క్వాన్ ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా, జామీ లీ కర్టిస్ (Jamie Lee Curtis) ఉత్తమ సహాయ నటి విభాగంలో అవార్డులు అందుకున్నారు.

బెస్ట్‌ కాస్ట్యూమ్‌ అవార్డు.. ‘బ్లాక్ పాంథర్: వాఖండ ఫరెవర్’ సినిమాకుగాను రూత్ ఈ కేటర్ అందుకున్నారు. 101 ఏండ్ల తన తల్లికి ఈ అవార్డును అంకితం ఇస్తున్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు.

Ruth E. Carter makes history once again! With her second win for Best Costume Design tonight, she is now the first Black woman to win multiple Oscars in any category. @theblackpanther #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/AmcrQKJNyZ

— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023