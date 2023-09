Birthday Wishes To Shraddha Srinath Saindhav Movie Manognyna Look Goes Viral

SAINDHAV | హ్యాపీ బర్త్‌ డే టు శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌.. సైంధవ్‌ లేడీ మనోజ్ఞ లుక్ వైరల్

SAINDHAV | టాలీవుడ్ హీరో వెంకటేశ్ (Venkatesh) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం సైంధవ్‌ (SAINDHAV). జెర్సీ ఫేం శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సైంధవ్‌లో రుహానీ శర్మ, ఆండ్రియా జెర్మియా, బాలీవుడ్‌ నటుడు నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ, జయప్రకాశ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

September 29, 2023 / 03:04 PM IST

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా మనోజ్ఞ కొత్త పోస్టర్‌ షేర్ చేస్తూ.. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది శైలేష్‌ కొలను అండ్ మేకర్స్‌ టీం. ఈ మూవీలో రుహానీ శర్మ డాక్టర్‌గా కనిపించనుండగా.. నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ వికాస్ మాలిక్ పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. మానస్ పాత్రలో టాలెంటెడ్ యాక్టర్ ఆర్య నటిస్తున్నాడు. సైంధవ్‌ నుంచి రిలీజ్‌ మానస్ (Manas) పోస్టర్‌లో ఆర్య లాంగ్‌ హెయిర్‌తో స్టైలిష్‌గా గన్‌ పట్టుకుని వస్తున్న లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తుంది.

ఈ సినిమాతో బాలీవుడ్‌ యాక్టర్ నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. సైంధవ్‌ మిషన్‌లో శ్రద్దా శ్రీనాథ్, రుహానీ శర్మ, నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ, ఆర్య ఎలాంటి కీలక పాత్రలు పోషించారనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్‌ నెలకొంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన సైంధవ్‌ గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది.

చంద్రప్రస్థ ఫిక్షనల్ పోర్ట్‌ ఏరియా నేపథ్యంలో సాగనున్న సైంధవ్‌.. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో 2023 డిసెంబర్‌ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. సైంధవ్‌ చిత్రాన్ని నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై వెంకట్‌ బోయనపల్లి తెరకెక్కిస్తుండగా.. సంతోష్‌ నారాయణన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ మనోజ్ఞ లుక్..

మానస్ లుక్‌..

ఇండిపెండెన్స్‌ డే స్పెషల్‌..

సైంధవ్‌ గ్లింప్స్ వీడియో..