Bigg Boss Season 7 | నేడే ‘బిగ్ బాస్ 7’ గ్రాండ్ ఫినాలే.. ప్రోమో విడుదల చేసిన స్టార్ మా

Bigg Boss Season 7 | గత రెండు సీజన్‌ల‌లో ప్రేక్షకులను పెద్దగా అలరించలేక పోయిన బిగ్ బాస్ (Bigg Boss) ఈసారి మాత్రం టీఆర్‌పీ రేటింగ్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఇక ఈరోజుతో బిగ్ బాస్ సీజన్‌ 7 ముగుస్తుంద‌న్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇవాళ గ్రాండ్ ఫినాలే ఎపిసోడ్ తో విజేత ఎవరన్నది అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ ఇంట్లో అమర్ దీప్, పల్లవి ప్రశాంత్, శివాజీ, ప్రియాంక జైన్, అంబటి అర్జున్, ప్రిన్స్ యావర్ ఉన్నారు.

అయితే ఈ బిగ్ బాస్ గ్రాండ్ ఫినాలేకు ముఖ్య అతిథులుగా నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ, సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు వ‌స్తున్న‌ట్లు వార్త‌లు వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ వార్త‌లపై ఇంకా నిర్వ‌హ‌కులు ఎటువంటి అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న చేయ‌లేదు.. ఇదిలావుంటే.. ఈ గ్రాండ్ ఫినాలేకు సంబంధించిన రెండు ప్రోమోల‌ను ‘స్టార్ మా’ చానల్ రిలీజ్ చేసింది. ఇక ఈ ప్రోమోల‌లో బిగ్ బాస్ షో హోస్ట్ నాగార్జున హీరోగా నటించిన నా సామిరంగ చిత్రబృందం ఈ షోలో సందడి చేయనున్న‌ట్లు ప్రోమో ద్వారా వెల్ల‌డించారు. వీరితో పాటు డెవిల్ మూవీ నుంచి నంద‌మూరి క‌ళ్యాణ్ రామ్‌తో పాటు, సంయుక్త మీన‌న్ సంద‌డి చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇక వీరితో పాటు ఈగ‌ల్ టీమ్ నుంచి మాస్ మహారాజ రవితేజ కూడా వ‌చ్చిన‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఈరోజు రాత్రి 7 గంటల నుంచి స్టార్ మా లో బిగ్ బాస్ సీజన్-7 గ్రాండ్ ఫినాలే ప్రసారం కానుంది.

