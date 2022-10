October 3, 2022 / 06:43 PM IST

Amitabh Goodbye | అమితాబ్ బచ్చన్‌ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ‘గుడ్‌బై’ మరో నాలుగు రోజుల్లో బిగ్‌ స్క్రీన్‌పై ఆవిష్కృతం కానున్నది. ఈ సినిమాలో అమితాబ్‌తోపాటు రష్మిక మందన్నా నటించారు. ఈ చిత్రం ఈ శుక్రవారం అంటే అక్టోబర్ 7న సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా నిర్మాతలు టికెట్‌కు సంబంధించి గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అదేంటంటే..

వికాస్ బహ్ల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో అమితాబ్ బచ్చన్‌తో పాటు నీనా గుప్తా, రష్మిక మందన్న కూడా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా చక్కటి ఫ్యామిలీ డ్రామా. దుఃఖం, ప్రేమ కలయికతో ఉంటుంది. ఈ చిత్రంలో పావైల్ గులాటి, ఎల్లి అవ్రామ్, సునీల్ గ్రోవర్, సాహిల్ మెహతా, అభిషేక్ ఖన్నా తదితరులు కూడా నటించారు.

అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం ‘గుడ్‌బై’ మేకర్స్ టిక్కెట్ ధరలను తగ్గించాలని నిర్ణయించారు. సినిమా విడుదల రోజున టికెట్ ధరను రూ.150 గా నిర్ణయించినట్లు నిర్మాణ సంస్థ సోమవారం ప్రకటించింది. తొలి రోజు సినిమా టికెట్‌ ధర తగ్గింపుపై బాలాజీ మోషన్‌ పిక్చర్స్‌ సోమవారం ఒక వీడియోను విడుదల చేసింది. ఈ వీడియోలో అమితాబ్ బచ్చన్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘ఈ నెల 7న మా సినిమా ‘గుడ్‌బై’ మీ దగ్గరలోని సినిమా హాళ్లకు రాబోతున్నది. మొదటి రోజున ‘గుడ్‌బై’ టికెట్లు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాం. విడుదల రోజున టికెట్లు రూ.150 కే అందుబాటులో ఉంటాయి. అందుకని దయచేసి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మీకు సమీపంలోని థియేటర్‌లో సినిమా చూడండి. అక్కడ కలుద్దాం’ అంటూ చెప్పారు.

The #Goodbye family has something exciting for you and your family! This Friday (7th October), book your tickets at a special price of ₹150/- and take your family through a roller coaster ride of emotions, drama and lots of love! ❤️

Watch #Goodbye in cinemas near you. pic.twitter.com/2dqNuI4vWq

