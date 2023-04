April 11, 2023 / 08:39 PM IST

Bichagadu 2 | మల్టీ టాలెంటెడ్‌ పర్సనాలిటీ విజయ్‌ ఆంటోనీ (Vijay Antony) నటించిన బిచ్చగాడు ప్రాంచైజీ నుంచి వస్తున్న సీక్వెల్‌ బిచ్చగాడు 2 (Bichagadu 2). ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన యాంటీ బికిలి థీమ్‌ సాంగ్ నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా బిచ్చగాడు 2 నుంచి రెండో సాంగ్‌ చెల్లీ వినవే.. నా తల్లీ వినవే అప్‌డేట్ అందించారు. ఈ పాటను రేపు సాయంత్రం 4 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు. సింగర్‌ అనురాగ్‌ కులకర్ణి ఈ పాటను పాడి సాంగ్‌ లాంఛింగ్‌ అప్‌డేట్‌ అందించాడు.

అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో వచ్చే ఈ పాటను భాష్య శ్రీ రాయగా.. విజయ్‌ ఆంటోనీ కంపోజిషన్‌లో అనురాగ్ కులకర్ణి పాడాడు. బిచ్చగాడు 2ను విజయ్‌ ఆంటోనీయే స్వయంగా డైరెక్ట్‌ చేస్తూ.. సంగీతమందిస్తుండటం విశేషం. బిచ్చగాడు 2లో హరీష్‌ పేరడి, కావ్య థాపర్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని హోం బ్యానర్‌ విజయ్ ఆంటోని ఫిలిం కార్పొరేషన్‌ బ్యానర్‌పై ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోని నిర్మిస్తున్నారు. బిచ్చగాడు 2 ఏప్రిల్‌ 14న తెలుగు,తమిళంతోపాటు పలు ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

బిచ్చగాడు తర్వాత విజయ్‌ ఆంటోనీ సినిమాలకు తెలుగులో కూడా మార్కెట్‌ పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. తెలుగు, తమిళంతోపాటు వివిధ భాషల్లో విజయ్‌ ఆంటోనీకి సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ తెచ్చిపెట్టింది బిచ్చగాడు. ఈ ప్రాంచైజీలో వస్తున్న సీక్వెల్‌పై అంచనాలు భారీగా ఉండటంతో.. శాటిలైట్‌, డిజిటల్‌ రైట్స్ ను స్టార్ నెట్‌వర్క్‌ భారీ మొత్తానికి దక్కించుకున్నట్టు సమాచారం.

Brace yourself for the emotional ride of a lifetime with #ChelliVinave, the 2nd single from #Bichagadu2 releasing tomorrow at 4PM.

