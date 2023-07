July 29, 2023 / 05:38 PM IST

Chiranjeevi | విడుదలకింకా రెండు వారాలు కూడా లేని భోళా శంకర్‌ ప్రమోషన్‌లతో ప్రేక్షకుల్లో వీర లెవల్లో హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు మెగా అభిమానుల్లో మంచి జోష్‌ను నింపాయి. ఓ వైపు మోహర్ రమేష్ వెనుకున్న ఫ్లాపుల మూట కనిపిస్తున్నా.. మరో వైపు బాస్‌ సినిమా, అందులోనూ చిరు వీరాభిమాని కాబట్టి సినిమాలో స్టఫ్ మాములుగా ఉండదని ఫ్యాన్స్‌ ధీమాగా ఉన్నారు. బిజినెస్‌ లెక్కలు సైతం సాలిడ్‌ రేంజ్‌లో జరుగుతున్నాయని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్. ఇక ఇదిలా ఉంటే రిలీజ్‌ డేట్ దగ్గర పడుతుండటంతో మేకర్స్‌ పీక్స్‌ లెవల్లో ప్రమోషన్‌లు చేస్తున్నారు.

తాజాగా సూర్యపేట సమీపంలోని రాజుగారి తోట అనే రెస్టారెంట్‌ పరిసరాల్లో మెగాస్టార్‌ భారీ కటౌట్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కటౌట్‌ ఎత్తు దాదాపు వంద అడుగుల పైనేనని సమాచారం. అంతేకాకుండా అంత పెద్ద కటౌట్‌ టాలీవుడ్‌లో ఇదే తొలిసారని చిత్రయూనిట్‌ వెల్లడించింది. దీన్ని చూసి మెగా అభిమానులు మురిసిపోతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కటౌట్‌కు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇక ఈ రెండు వారాలు చిత్రయూనిట్ వరుస ప్రమోషన్‌లతో బిజీగా గడపనుందట.

యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తమిళంలో సూపర్‌ హిట్టయిన వేదాళంకు రీమేక్‌గా తెరకెక్కింది. సిస్టర్‌ సెంటిమెంట్‌ ప్రధానంగా సాగే ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేష్‌ చిరుకు చెల్లెలిగా కనిపించనుంది. మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఏకే ఎంటర్‌టైనమెంట్స్ బ్యానర్‌పై అనీల్‌ సుంకర ఈ సినిమాను నిర్మించాడు. సుశాంత్‌ కీలకపాత్రలో కనిపించనున్నాడు.

The countdown begins for the

MEGA FESTIVAL in theatres on August 11th💥🥁

MegaStar @KChiruTweets’

MEGA MASSIVE Cutout Launched at Raju Gari Thota, Suryapeta🔥

HIGHEST EVER CUTOUT IN TFI 😎❤️‍🔥

A film by @MeherRamesh@AnilSunkara1 @tamannaahspeaks @KeerthyOfficial @iamSushanthA… pic.twitter.com/S9HbRfYPaf

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) July 29, 2023