September 21, 2023 / 03:42 PM IST

Bharathanatyam Movie | ‘దొరసాని’ (Dorasani) లాంటి ఫ‌స్ట్ మూవీతోనే మంచి మార్కులు కొట్టాడు ద‌ర్శ‌కుడు కేవీఆర్ మహేంద్ర (KVR Mahendra). తెలంగాణ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వ‌చ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద డిసెంట్ హిట్ తెచ్చుకోవ‌డ‌మే కాకుండా విమ‌ర్శ‌కుల ద‌గ్గ‌ర‌నుంచి ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంది. ఇక తాజాగా కేవీఆర్ మహేంద్ర డైరెక్ష‌న్‌లో వ‌స్తున్న చిత్రం భరతనాట్యం (Bharathanatyam). పోకిరి, అర్జున్ రెడ్డి, కేజీఎఫ్, వంటి బ్లాక్ బ‌స్ల‌ర్ చిత్రాల‌కు టైటిల్ పోస్ట‌ర్ డిజైన్ చేసిన సీనియ‌ర్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ధని ఏలే(Dhani Aelay) త‌న‌యుడు సూర్య తేజ ఏలే (Surya Teja Aelay) ఈ సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇవ్వ‌బోతున్నాడు. మీనాక్షి గోస్వామి (Meenakshi Goswamy) కథానాయికగా న‌టిస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. దీనితో పాటు ”సినిమా అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన మోసం” అంటూ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే.. క్రైమ్ కామెడీ, సినిమా నేపథ్యంలో ఈ మూవీ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇక భరతనాట్యం సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప‌నుల్లో బిజీగా ఉంది. ఇక త్వరలోనే ఈ సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్న‌ట్లు మేకర్స్ తెలిపారు.

The crazy squad is here to blow out the Illusions🔥

Presenting you the FIRST IMPRESSION of #BHARATHANATYAM 😎

A sensational crime comedy film by @kvrmahendra

🌟ing @suryatejaaelay @Minakshigoswamy

Produced by @payal030589@Hiteshsaraf14 #VivekSagar @prfilmsoffl @adityamusic… pic.twitter.com/x3JUu23z0P

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) September 21, 2023