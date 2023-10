Bhagavanth kesari | విజయవాడ కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్న ‘భగవంత్ కేసరి’ టీం

October 28, 2023 / 04:35 PM IST

Bhagavanth kesari | నందమూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం భగవంత్ కేసరి (bhagavanth kesari). ఈ సినిమాకు అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించాడు. ఇక మాస్‌ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం అక్టోబ‌ర్ 19 న విడుద‌లై బాక్సాఫీస్‌ వద్ద పాజిటివ్ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. వీరసింహరెడ్డి తరువాత బాల‌కృష్ణకు మళ్లీ సూపర్ హిట్‌ పడ్డట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. ఇక ఈ సినిమా ఇచ్చిన జోష్‌తో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయవాడ (Vijayawada) కనకదుర్గ అమ్మవారిని (Kankadurga ammavaru) భగవంత్ కేసరి టీం ద‌ర్శించుకుంది.

చిత్ర‌ ద‌ర్శ‌కుడు అనిల్ రావిపూడి, హీరోయిన్ శ్రీ‌లీలా, భగవంత్ కేసరి టీం శ‌నివారం ఉద‌యం అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారికి అర్చకులు ఆశీర్వాదం అందించారు. అంతకుముందు ఆలయ అర్చకులు ఆలయ సాంప్రదాయం ప్రకారం అనిల్ రావిపూడి, హీరోయిన్ శ్రీ‌లీలా అలాగే చిత్రయూనిట్‌కు స్వాగతం పలికారు.

The team of #BhagavanthKesari took the divine blessings of Goddess Kanaka Durga in Vijayawada & addressed the media❤️‍🔥

Now heading to Guntur to interact with the audience at Naaz Theatre💥#NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @sreeleela14 @MsKajalAggarwal @MusicThaman… pic.twitter.com/RSTrTRrIlh

