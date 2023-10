October 1, 2023 / 12:42 PM IST

Bhagavanth Kesari Movie | ఏజ్‌ పెరిగినా కొద్ది మరింత ఊపుతో బాలయ్య సినిమాలు చేస్తున్నాడు. పైగా తన వయసుకు తగ్గ పాత్రలు ఎంచుకుంటూ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ బంపర్‌ హిట్లతో చెలరేగిపోతున్నాడు. ఒకప్పుడు యాభై కోట్ల మార్క్‌ టచ్‌ చేయడానికి నానా కష్టాలు పడే బాలయ్య ఇప్పుడు తొలిరోజే యాభై కోట్ల రేంజ్‌లో వసూళ్లు సాధిస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నాడు. ఇక ప్రస్తుతం బాలయ్య భగవంత్‌ కేసరి అనే యాక్షన్ ఫ్యామిలీ డ్రామా చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్‌ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. దసరాను టార్గెట్‌గా చేసుకుని తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది. మేకర్స్ సైతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై మంచి ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమా సెకండ్‌ సింగిల్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఉయ్యాల ఉయ్యాల అంటూ సాగే పాటను అక్టోబర్ 4న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు స్పెషల్ పోస్టర్‌ను కూడా రిలీజ్‌ చేశారు. అందులో మధ్య వయస్కుడుగా గట్టుపై కూర్చొని ఓ చిన్నపాపతో ముచ్చటిస్తున్నట్లు ఫోటోను రిలీజ్‌ చేశారు. ఇప్పటికే రిలీజైన గణేష్ ఆంథమ్‌ పాట ఓ రేంజ్‌లో దూసుకుపోతుంది. ఇప్పుడీలిస్ట్‌లోకి ఈ సాంగ్‌ కూడా చేరుతుందని మేకర్స్‌ ధీమాగా ఉన్నారు.

ఫాదర్‌ డాటర్‌ సెంటిమెంట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో బాలయ్య కూతురుగా శ్రీలీల కనిపించనున్నట్లు టాక్‌. బాలయ్యకు జోడీగా కాజల్ అగర్వాల్‌ నటిస్తుంది. థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను షైన్ స్క్రీన్ ప‌తాకంపై సాహు గార‌పాటి నిర్మిస్తున్నాడు. ఇక ఈ సినిమాకు పోటీగా రవితేజ టైగర్‌ నాగేశ్వరరావుతో పాటు తమిళ సినిమా లియో రిలీజ్‌ అవుతుంది.

A song that defines the bond of #BhagavanthKesari ❤️‍🔥

The second single #UyyaaloUyyaala out on October 4th❤️

In Cinemas from October 19th 🔥#NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @MsKajalAggarwal @sreeleela14 @MusicThaman @JungleeMusicSTH pic.twitter.com/qHmzhvJoNG

— Shine Screens (@Shine_Screens) October 1, 2023