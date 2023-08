August 17, 2023 / 11:36 AM IST

Bhagavanth Kesari | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం భగవంత్ కేసరి (Bhagavanth Kesari). ఎన్‌బీకే 108గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మేకర్స్ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌తో పాటు టీజ‌ర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తూ.. ఫ్యాన్స్ లో జోష్‌ నింపుతున్నాయి. ఇక దసరా పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్‌ 19న విడుదల చేయబోతున్నట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ వ‌స్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. దీనికి సంబంధించి మేక‌ర్స్ అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయ‌లేదు. అయితే గ‌ణ గ‌ణ గ‌ణేశా అంటూ రానున్నా ఈ ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను వినాయ‌క చ‌వితి నాడు మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి.

మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీలో కాజల్ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) ఫీమేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో చేస్తుండ‌గా.. పెళ్లి సందడి ఫేం శ్రీలీల (Sreeleela) కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. షైన్‌ స్క్రీన్స్‌ పతాకంపై సాహు గారపాటి, హరీష్‌ పెద్ది నిర్మిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ న‌టుడు అర్జున్‌ రాంపాల్‌తో పాటు తదితరులు నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కెమెరా: సి.రాంప్రసాద్‌, సంగీతం: తమన్‌, ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌: రాజీవ్‌.

After the Bombarding Teaser Blast💥

Now, Get ready for the Musical Fest🥳

The much awaited announcement of #BhagavanthKesari First Single coming soon 🎶❤️‍🔥

Natasimham #NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @MsKajalAggarwal @sreeleela14 @MusicThaman @sahugarapati7 @harish_peddi…

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) August 17, 2023