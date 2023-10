October 16, 2023 / 04:23 PM IST

Bhagavanth Kesari | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం భగవంత్ కేసరి (Bhagavanth Kesari). ఎన్‌బీకే 108గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. అక్టోబ‌ర్ 19న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌తో పాటు టీజ‌ర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తూ.. ఫ్యాన్స్ లో జోష్ నింపుతున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కు సంబంధించి బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది. భగవంత్ కేసరి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ బుక్ మై షోలో స్టార్ట్ అయ్యిన‌ట్లు చిత్రబృందం వెల్లడించింది. మ‌రోవైపు అదేరోజు విడుద‌ల కానున్నదళపతి విజయ్ (Vijay) లియో సినిమాకు కూడా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి.

BOOKINGS ARE OPEN NOW to witness #NBKLikeNeverBefore on the big screens🔥

Book your tickets for #BhagavanthKesari 💥

– https://t.co/G4o5sfpiTf

In Cinemas OCT 19th❤️‍🔥#NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @MsKajalAggarwal @sreeleela14 @rampalarjun @MusicThaman @Shine_Screens pic.twitter.com/ymimq1a8tF

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) October 16, 2023