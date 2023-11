November 21, 2023 / 06:26 PM IST

Chatrapathi | టాలీవుడ్ యాక్టర్ బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ (Bellamkonda Sreenivas) ఛత్రపతి హిందీ రీమేక్‌తో బాలీవుడ్‌(Bollywood) ఎంట్రీ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. డైరెక్టర్‌ వివి వినాయ‌క్ (V V Vinayak) దర్శకత్వం వహించిన ఛత్రపతి (Chatrapathi) మే 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. స్టైలిష్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది.

అయితే థియేటర్లలో ఇంప్రెస్‌ చేయలేకపోయిన ఈ మూవీ ఇక డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాంలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు రెడీ అయింది. ఛత్రపతి ఇప్పుడు పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్ ప్రైం వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మరి ప్రైమ్‌ వీడియోలో ఈ చిత్రానికి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందనేది చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు. ఛత్రపతిలో బాలీవుడ్ భామ నుస్రత్‌ బరూచా ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించగా.. బాలీవుడ్ లెజెండ‌రీ క‌మెడియ‌న్ జానీ లివ‌ర్ (Johny Lever) కీ రోల్‌లో నటించాడు.

పెన్ స్టూడియోస్‌పై బాలీవుడ్ నిర్మాత జ‌యంతి లాల్ గ‌డా అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో భాగ్య శ్రీ, శరద్ కేల్కర్‌, శివమ్‌ పాటిల్‌, ఫ్రెడ్డి దారువాలా, రాజేంద్ర గుప్తా, సహిల్‌ వైద్‌ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి తనిష్క్‌ బాఘ్‌చీ సంగీతం అందించాడు. ఛత్రపతి ఇప్పటికే ఆగస్టు 2023లో టీవీలో ప్రీమియర్ అయిన విషయం తెలిసిందే.

Separated from his family during a conflict, a refugee embarks on a mission to reunite with his adopted family. However, he faces several challenges after his foster brother conspires against him.

Hindi Film #Chatrapathi Now Streaming On Prime Video pic.twitter.com/gnIMBeJfSx

— Cinema World (@cinemaa_world) November 21, 2023