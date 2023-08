August 27, 2023 / 06:59 PM IST

Bedurulanka 2012 | ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేం కార్తికేయ (Kartikeya), డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty) హీరోహీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం బెదురులంక 2012 (Bedurulanka2012). 2012 యుగాంతం కాన్సెప్ట్‌తో కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ఎంటర్‌టైనింగ్‌గా సాగుతూ.. రోజురోజుకీ కలెక్షన్ల పెంచుకుంటూ వెళ్తుందని మేకర్స్‌ తెలియజేశారు. మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఓపెనింగ్స్ మొదలుపెట్టిన ఈ చిత్రం.. రెండు రోజుల్లో రూ.3.83 కోట్లు వసూళ్లు రాబట్టింది. ఈ ఫిగర్‌తో బ్లాక్‌ బస్టర్‌ వీకెండ్‌ విన్నర్‌గా నిలిచిందని తెలియజేస్తూ.. స్పెషల్ పోస్టర్‌ను షేర్ చేశారు మేకర్స్‌.

మూడో రోజు కూడా ఈ చిత్రం మంచి వసూళ్లు రాబడుతుందని ధీమాగా ఉన్నారు మేకర్స్‌. క్లాక్స్ డైరెక్ట్‌ చేసిన బెదురులంక 2012 ఫస్ట్‌ లుక్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌, గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్‌, ట్రైలర్‌ సినిమాపై సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్‌ చేయడంలో కీ రోల్‌ పోషించాయని తాజా కలెక్షన్ల అప్‌డేట్స్‌ చెబుతున్నాయి. విలేజ్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ నేపథ్యంలో సాగే కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో అజయ్‌ ఘోష్‌, సత్య, రాజ్‌ కుమార్‌ కసిరెడ్డి, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, ఆటో రాంప్రసాద్‌, గోపరాజు రమణ, ఎల్బీ శ్రీరామ్‌, సురభి ప్రభావతి, కట్టయ్య, దివ్య నార్ని కీలక పాత్రలు పోషించారు.

లౌక్య ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పనేని (బెన్నీ) నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌, సంగీతం అందించారు. నేహాశెట్టి మరోవైపు విశ్వక్‌సేన్‌తో కలిసి గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరిలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

బెదురులంక 2012 కలెక్షన్లు..

— Kartikeya (@ActorKartikeya) August 25, 2023