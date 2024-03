March 15, 2024 / 03:57 PM IST

Bastar Movie | గ‌తేడాది ‘ది కేరళ స్టోరీ’ చిత్రంతో సంచలన విజ‌యం అందుకున్న ముంబై ముద్దుగుమ్మ ఆదా శర్మ మ‌రో సంచ‌ల‌న మూవీతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన‌ విష‌యం తెలిసిందే. ఆదా శర్మ తాజాగా న‌టించిన చిత్రం ‘బస్తర్‌: ది నక్సల్‌ స్టోరీ’. కేరళ స్టోరీ ఫేమ్ సుదీప్తో సేన్ ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా.. విపుల్ అమృత్‌లాల్ షా, ఆషిన్ ఎ షా నిర్మాతలుగా వ్య‌వ‌హారించారు. ఈ చిత్రం నేడు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. అయితే ఈ సినిమా విడుద‌ల‌కు ముందు నుంచే ఇది ఒక బీజేపీ ప్రోప‌గండా మూవీ అంటూ ప‌లు విమ‌ర్శ‌లు ఎదురయ్యాయి.

ఇక ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం థియేట‌ర్‌లో ప్ర‌ద‌ర్శిత‌మ‌వుతుండ‌గా.. తాజాగా ఎక్స్‌లో ట్రేండింగ్ లోకి వచ్చింది. ఈ సినిమాను బ్యాన్ బస్తర్ మూవీ (#BanBastarMovie) అనే హ్యాష్ ట్యాగ్‌తో ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ మూవీలో చూపించిన‌వి అన్ని అబద్దాలు అని మ‌వోయిస్ట్‌ల‌ను దారుణంగా చూపించారంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మ‌రోవైపు ఈ సినిమాను స‌పోర్ట్ చేసేవారు కూడా ఎందుకు బ్యాన్ చేయాలంటూ ఇదే హ్యాష్ ట్యాగ్ వాడడంతో ప్ర‌స్తుతం ఈ విష‌యం ఎక్స్‌లో వైర‌ల్ అవుతుంది.

This film looks very nice & amazing to us that’s why we are very excited about this film.#BanBastarMovie pic.twitter.com/6Iyd79q8SJ

— Gudiyakumari (@Gudiyakumarii) March 15, 2024