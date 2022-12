HIT-2 Movie | కొడుకుతో కలిసి హిట్‌-2 మూవీ చూసిన బాలకృష్ణ.. ఫోటోలు వైరల్‌

December 5, 2022 / 02:24 PM IST

HIT-2 Movie | ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన ‘హిట్‌-2’ హవానే కనిపిస్తుంది. అడివిశేష్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి సైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వం వహించాడు. భారీ అంచనాల నడుమ డిసెంబర్‌ 2న రిలీజైన ఈ చిత్రం మొదటి రోజు నుండి భారీ వసూళ్ళను రాబడుతుంది. సైలేష్‌ కొలను మరోసారి తన స్క్రీన్‌ప్లేతో ప్రేక్షకులను థ్రిల్‌కు గురిచేశాడు. ఇక అడివి శేష్ తన నటనతో ప్రేక్షకులను ఫిదా చేశాడు. ఇప్పటకే ఈ సినిమాను చూసిన సెలబ్రెటీలు చిత్రబృందంపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. తాజాగా బాలయ్య ఈ సినిమాను చూసి చిత్రబృందాన్ని అభినందించాడు.

బాలకృష్ణ కోసం నాని ఆదివారం రోజున స్పెషల్‌ స్క్రీనింగ్‌ ఏర్పాటు చేశాడు. కొడుకు మోక్షజ్ఞతో కలిసి బాలయ్య ఈ హిట్‌-2 సినిమాను వీక్షించాడు. ఈ విషయాన్ని అడివిశేష్‌ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వెల్లడించాడు. బాలకృష్ణ సర్‌కు హిట్‌-2 మూవీ బాగా నచ్చింది. సైలేష్‌ కొలను విజన్‌ను, నా పర్‌ఫార్మెన్స్‌ను ఆయన ప్రశంసిచాడు. హిట్-2 సిరీస్‌లో ఒకసారి కనిపించాలని ఆయనను సరదాగా అడిగాను అంటూ బాలయ్యతో కలిసి దిగిన సెల్ఫీలను పోస్ట్‌ చేశాడు.

సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం హిట్‌ యూనివర్స్‌లో భాగంగా తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రంలో అడివిశేష్‌కు జోడీగా మీనాక్షీ చౌదరీ నటించింది. కోమలి ప్రసాద్‌, రావు రమేష్‌ కీలకపాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రాన్ని వాల్‌ పోస్టర్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై హీరో నాని, ప్రశాంత్ తిపిరినేని నిర్మిస్తున్నారు. ఇక మూడో పార్ట్‌లో నాని కథానాయకుడిగా నటించనున్నాడు.

#NBK sir ki super nacchindhi #HIT2 ! What lovely compliments from Balayya sir about @KolanuSailesh vision & my performance. I made a small joke that we request him for an appearance in the #HIT verse 😉He smiled…but you never know! #HIT2 celebrations with big bro @NameisNani pic.twitter.com/5y8e33ngFm

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) December 4, 2022