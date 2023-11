తెలుగు సినీ కళామతల్లి ముద్దుబిడ్డ చంద్రమోహన్ : బాలకృష్ణ

November 11, 2023 / 02:57 PM IST

ChandraMohan | టాలీవుడ్ సీనియర్‌ నటుడు చంద్రమోహన్‌ (82) (ChandraMohan) మరణ వార్తతో ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు నెలకొన్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన శనివారం అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఇక చంద్రమోహన్ మృతికి సంతాపం ప్రకటిస్తూ పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా చంద్రమోహన్‌ (Chandramohan) మృతిపట్ల టాలీవుడ్ హీరో బాలకృష్ణ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తంచేశారు.

‘తెలుగు సినీ కళామతల్లి ముద్దుబిడ్డ, సంపూర్ణ నటుడు చంద్రమోహన్‌ గారు పరమపదించడం ఎంతో విషాదకరం. చంద్రమోహన్‌ గారు ఎన్నో వైవిధ్యమైన పాత్రలతో ప్రేక్షకులపై చెరగని ముద్ర వేశారు. సాంఘిక, పౌరాణిక పాత్రల పోషణలో ఆయన మేటి. చంద్రమోహన్‌ గారు, నాన్న గారితో కలసి యుగపురుషుడు, నిండుదంపతులు, ధనమా? దైవమా? ఇలా ఎన్నో చిత్రాలలో చక్కని పాత్రలు పోషించారు. ఆయనతో కలసి ఎన్నో చిత్రాలలో పని చేయడం గొప్ప అనుభూతి. ఆదిత్య 369 చిత్రంలో చంద్రమోహన్‌ గారు తెనాలి రామకృష్ణ కవిగా పోషించిన పాత్ర మరపురానిది. సినీ పరిశ్రమకు ఆయన అందించిన సేవలు మరువలేనివి. పరిశ్రమకు ఆయన లేని లోటు తీరనిది. ఆయన ఎప్పటికీ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ఉంటారు. చంద్రమోహన్‌ గారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. చంద్రమోహన్‌ గారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను’ అని నందమూరి బాలకృష్ణ మీడియాకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

#NandamuriBalakrishna extends his heartfelt condolences on the demise of the veteran actor #ChandraMohan garu.

He recalled the memories of working with him & expressed his deep grief over his unfortunate demise!#RIPChandraMohan pic.twitter.com/qwUWoB5B3D

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 11, 2023