March 31, 2023 / 02:49 PM IST

NBK 108 | వీరసింహారెడ్డిలో రాయలసీయ బ్యాక్‌డ్రాప్‌ గెటప్‌లో మరోసారి ఇరగదీశాడు టాలీవుడ్‌ నట సింహం నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) ఈ సారి బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసేందుకు ఎన్‌బీకే 108 (NBK 108)తో రెడీ అంటున్నాడు. అయితే ఈ సారి మాత్రం పక్కా తెలంగాణ యాసలో ఎంటర్‌టైన్‌ చేసేందుకు బాలకృష్ణ రెడీ అవుతున్నట్టు దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) ఇప్పటికే ప్రకటించేశాడు. తాజాగా అనిల్‌ రావిపూడి టీం నందమూరి అభిమానులకు గుడ్‌ న్యూస్ అందించింది.

నటసింహం విజయదశమికి ఆయుధపూజ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు.. అంటూ ఎన్‌బీకే 108 దసరాకు విడుదలవుతుందని చెప్పాడు. ఈ విషయాన్ని షేర్ చేస్తూ రిలీజ్ చేసిన లుక్ ఒకటి ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇప్పటికే ఉగాది సందర్భంగా విడుదల చేసిన బాలకృష్ణ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. బాలకృష్ణ ఈ సారి కూడా రెండు విభిన్నమైన లుక్స్‌లో కనిపిస్తున్నాడు. మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఎన్‌బీకే 108 టీంతో కాజల్ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) ఇప్పటికే జాయిన్ అయింది. ఈ చిత్రంలో పెళ్లి సందD ఫేం శ్రీలీల కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. ఈ మూవీని షైన్‌ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి, హ‌రీష్ పెద్ది నిర్మిస్తున్నారు.

అఖండ, వీరసింహారెడ్డి చిత్రాలకు అదిరిపోయే బీజీఎం, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించిన ఎస్‌ థమన్‌ మరోసారి ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు.ఈ రెండు చిత్రాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రికార్డుల వర్షం కురిపించాయి. రెండు బ్లాక్ బాస్టర్స్‌ తర్వాత బాలకృష్ణ కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఎన్‌బీకే 108 షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో కొనసాగుతోంది.

విజయదశమికి ఆయుధపూజ..

దశమి కి ఆయుధపూజ 🔥

This VIJAYADASHAMI make a way for the NATAMSIMHAM to conquer the evil forts😎#NBK108 Title & Release Date Soon💥#NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @MsKajalAggarwal @sreeleela14 @MusicThaman @sahugarapati7 @harish_peddi @YoursSKrishna @Shine_Screens pic.twitter.com/hp1tGho2Kr

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) March 31, 2023