January 17, 2024 / 12:44 PM IST

HanuMan | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో తేజ సజ్జా (Tejasajja) నటించిన తొలి పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ హనుమాన్‌ (HanuMan). తొలి తెలుగు సూపర్ హీరో సిరీస్‌గా ప్రశాంత్‌వర్మ (Prasanth Varma) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ కలెక్షన్లతో దూసుకెళ్తోంది. జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైన హనుమాన్‌ నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. కాగా హనుమాన్‌ స్పెషల్ స్క్రీనింగ్‌కు బాలకృష్ణ హాజరయ్యారు.

అద్భుతమైన సినిమా తెరకెక్కించిన ప్రశాంత్‌ వర్మపై ప్రశంసలు కురిపించాడు బాలకృష్ణ. ఈ సందర్భంగా బాలకృష్ణ, ప్రశాంత్‌ వర్మ, నిర్మాత నిరంజన్‌ రెడ్డి దిగిన ఫొటోలు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. గౌరా హరి-అనుదీప్ దేవ్‌, కృష్ణ సౌరభ్‌ సంయుక్తంగా అందించిన మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ ఈ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. హాలీవుడ్ స్థాయిలో డిజైన్‌ చేసిన విజువల్స్ సినిమాను మరోస్థాయికి తీసుకెళ్లాయి.

శ్రీమతి చైతన్య సమర్పణలో వచ్చిన ఈ చిత్రానికి అస్రిన్‌ రెడ్డి ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, వెంకట్‌ కుమార్‌ జెట్టీ లైన్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, కుశాల్‌ రెడ్డి అసోసియేట్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రాన్ని ప్రైమ్‌ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కే నిరంజన్‌ రెడ్డి తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో కోలీవుడ్ భామ అమృతా అయ్యర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించగా.. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్‌, వినయ్‌ రాయ్‌, రాజ్ దీపక్‌ శెట్టి, వెన్నెల కిశోర్‌ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

హనుమాన్‌ స్క్రీనింగ్‌లో బాలకృష్ణ..

Here are the snaps of ‘Natasimham’ #NandamuriBalakrishna garu along with team HanuMan during the special screening of the movie 📸😍

Impressing the celeb world has become #HANUMAN ‘s new normal 🥳

Just #HANUMAN things..!

‘Natasimham’ #NandamuriBalakrishna watched HanuMan movie yesterday and got mesmerised with the Epic Superheroic saga on the big screen 🤩

He even appraised the valiant efforts of @PrasanthVarma, @Niran_Reddy, @tejasajja123 & the whole team in creating… pic.twitter.com/7GruIQ0Lcj

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) January 17, 2024