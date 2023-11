November 11, 2023 / 07:55 PM IST

Vadhuvu | ‘ఉయ్యాల జంపాల’ సినిమాతో కథానాయికగా అరంగేట్రం చేసి మంచి గుర్తింపును సంపాదించుకుంది అవికాగోర్‌ (Avika Gor). అనంతరం పలు చిత్రాల్లో తన అభినయంతో మెప్పించింది. ఇక ఇటీవలే మ్యాన్షన్ 24 (Mansion 24) అనే వెబ్‌ సిరీస్‍లో న‌టించిన అవికా త‌న న‌ట‌న‌తో అల‌రించింది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా అవికా మరో ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్‌తో వస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆమె న‌టిస్తున్న తాజా వెబ్ సిరీస్ ‘వ‌ధువు’(Vadhuvu). మ్యారేజ్ ఫుల్ ఆఫ్ సీక్రెట్స్ అనేది క్యాప్షన్. కాగా దీనికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్‌ను మేక‌ర్స్ దీపావ‌ళి కానుక‌గా నేడు విడుద‌ల చేశారు.

ఈ ఫస్ట్ లుక్‌ను గ‌మ‌నిస్తే..పెళ్లికూతురు గెట‌ప్‌లో ఆవేదనగా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నట్లుగా అవికా గోర్ ఉంది. ఈ సిరీస్‍లో బిగ్‍బాస్ ఫేమ్ అలీ రెజా, నందు కూడా కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇక ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‍ఫామ్‍ డిస్నీ+ హాట్‍స్టార్ స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. అయితే ఈ సిరీస్ విడుద‌ల తేదీని ఇంకా ప్ర‌క‌టించ‌లేదు.

A marriage full of secrets. Get ready for Indu’s story soon‼️#VadhuvuonHotstar coming soon only on @disneyplushstel@avika_n_joy @ActorAliReza @ActorNandu @iammony @shrikantmohta @abhishekdagaa @SVFsocial pic.twitter.com/ueME3e63Nj

— Disney+ Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) November 10, 2023