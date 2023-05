Avatar The Way Of Water Ott Premiere Date Fixed

Avatar The Way Of Water | గెట్ రెడీ.. అవతార్‌ 2 డిజిటల్‌ ప్రీమియర్ టైం ఫిక్స్‌

Avatar The Way Of Water | హాలీవుడ్‌ దర్శకనిర్మాత జేమ్స్‌ కామెరాన్‌ (James Cameron) సృష్టించిన సిల్వర్ స్క్రీన్‌ విజువల్ వండర్‌ అవతార్‌ 2 (Avatar: The Way Of Water). అవతార్‌ 2 డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాంలో ఎప్పుడొస్తుందని చాలా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

May 16, 2023 / 06:38 PM IST

Avatar The Way Of Water | హాలీవుడ్‌ దర్శకనిర్మాత జేమ్స్‌ కామెరాన్‌ (James Cameron) సృష్టించిన సిల్వర్ స్క్రీన్‌ విజువల్ వండర్‌ అవతార్‌. ఈ ప్రాంఛైజీలో గతేడాది ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది అవతార్‌ 2 (Avatar: The Way Of Water). సీక్వెల్‌ కూడా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది. అవతార్‌ 2 డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాంలో ఎప్పుడొస్తుందని చాలా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌. కాగా ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో చూడలేక పోయిన వారి కోసం కొత్త అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. అవతార్‌ 2 ఓటీటీలో సందడి చేసే టైం ఫిక్సయింది.

అవతార్‌ 2 జూన్‌ 7న డిస్నీ+హాట్‌ స్టార్‌లో ప్రీమియర్‌ కానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇదే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం అధికారికంగా ట్వీట్ చేసింది. వరల్డ్‌ సినిమా హిస్టరీలో అత్యధిక గ్రాస్ సాధించిన మూడో సినిమాగా నిలిచిన అవతార్‌ 2లో సామ్‌ వర్తింగ్‌టన్‌, జోయ్‌ సాల్దన, కేట్‌ విన్స్‌లెట్‌, స్టీఫెన్‌ లాంగ్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని జేమ్స్ కామెరాన్‌, జాన్‌ లాండౌ నిర్మించగా.. సిమొన్‌ ఫ్రాగ్లెన్‌ సంగీతం అందించాడు.

అవతార్ 2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా 160 భాషల్లో సుమారు 55 వేలకుపైగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. అవతార్ 2 మంచి వసూళ్లు రాబట్టి టాక్‌ ఆఫ్ ది గ్లోబల్‌ ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది.

అవతార్‌ 2 ట్రైలర్‌..

Avatar: The Way of Water is streaming June 7 in English, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada 🌊 pic.twitter.com/bFvg1fCEdU — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) May 16, 2023