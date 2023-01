ATM Web-Series | ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న ఏటీఎం వెబ్‌ సిరీస్‌ టీజర్‌..!

January 7, 2023 / 03:16 PM IST

ATM Web-Series Teaser | బిగ్‌బాస్‌ షోతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నవారిలో వీజే సన్నీ ఒకడు. బుల్లితెర నటుడుగా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సన్నీ పలు సీరియల్స్‌, టీవీ షోలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అయితే బిగ్‌బాస్‌ షోతో సన్నీకు ఫుల్‌ పాపులారిటీ వచ్చింది. బిగ్‌బాస్ సీజన్‌-5లో రెండో కంటెస్టెంట్‌గా వచ్చి టైటిల్‌ విజేతగా నిలిచాడు. ప్రస్తుతం సన్నీ ‘ఏటిఎమ్‌’ అనే వెబ్‌ సిరీస్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఇటీవలే సన్నీ డబ్బు కట్టలతో ఉన్న ఓ బ్యాగును దొంగతనం చేస్తూ సీసీ కెమెరాలకు అడ్డంగా దొరికిపోయిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆ వీడియో ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ ప్రమోషన్‌లో భాగంగా తెరకెక్కిందే. తాజాగా ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ టీజర్‌ రిలీజైంది.

బస్తీలో బతుకున్న హీరోకు లగ్జరీ లైఫ్‌ కావాలనుకుంటాడు. దానికోసం ఏటీఎమ్‌లో దొంగతనానికి పాల్పడతాడు. కానీ అనుకోకుండా పోలీసుల కంటపడతాడు. మరీ చివరకి ఆ పోలీసులకు చిక్కుతాడా? లేదా? అనే కథాంశంతో ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ తెరకెక్కినట్లు టీజర్‌ చూస్తే తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా దొంగతనాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ఏవో అక్రమలు కూడా చేసినట్లు టీజర్‌లో కనిపిస్తుంది. ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ జనవరి 20 నుండి జీ-5లో స్ట్రీమంగ్‌ కానుంది.

ప్రముఖ దర్శకుడు హరీష్‌ శంకర్‌ కథ అందించిన ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ను దిల్‌రాజు ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై దిల్‌రాజు కూతురు హన్షితా రెడ్డి నిర్మిస్తుంది. చంద్రమోహన్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌లో సుబ్బరాజు, దివి కీలకపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ తెలుగుతో పాటు తమిళంలోనూ స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది.

Extremely thrilled to launch the teaser of #ATM my first OTT Production coming on January 20th exclusively in @ZEE5Telugu @VJSunnyOfficial @actorsubbaraju @RoielShree @ravirajdance @KrishnaBurugula @DiviActor@chandramohan_c @ZEE5Telugu @DilRajuProdctns pic.twitter.com/XMqf4bLaBg

— Harish Shankar .S (@harish2you) January 7, 2023