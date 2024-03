March 12, 2024 / 11:43 AM IST

Shah Rukh Khan | చేసింది తక్కువ సినిమాలే అయినా స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ల లిస్ట్‌లోకి చేరిపోయాడు అట్లీ (Atlee). మరీ ముఖ్యంగా జవాన్‌తో పాన్‌ ఇండియా రేంజ్‌లో క్రేజ్‌ తెచ్చుకున్నాడు. బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుక్‌ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) హీరోగా అట్లీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన జవాన్‌ చిత్రం ఎంతటి విజయాన్ని సొంతం చేసుకుందో ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బాక్సాఫీసు వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించడమే కాకుండా పలు అవార్డులను సైతం సొతం చేసుకుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం జీ సినీ అవార్డుల్లో కూడా సత్తా చాటింది. ఇటీవలే జరిగిన ఈ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమంలో జవాన్‌ సినిమాకు ఉత్తమ దర్శకుడిగా అట్లీ అవార్డు అందుకున్నారు.

మార్చి 10వ తేదీన ముంబై వేదికగా జరిగిన ఈ వేడుకలో ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. అవార్డు ప్రకటించగానే పక్కనే ఉన్న షారుక్‌కు అట్లీ పాదాభివందనం చేశారు (touches Shah Rukh Khans feet). దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా పైకి లేచి చప్పట్లు కొట్టారు. అనంతరం స్టేజిపైకి వెళ్లి అట్లీ అవార్డు అందుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు అట్లీపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఇక ఇదే వేడుకలో ఉత్తమ నటుడిగా షారుక్‌ కూడా అవార్డు అందుకున్నారు.

Congratulations to @Atlee_dir for winning the best Director Award for #Jawan. No arrogance, down to earth man. You deserve it. Keep rocking!💥pic.twitter.com/uLuMXNhJSW

— अपना Bollywood🎥 (@Apna_Bollywood) March 11, 2024