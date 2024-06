Varun Dhawan | బ్లడ్‌ బాత్‌.. వరుణ్‌ ధవన్‌ బేబీ జాన్‌ స్టన్నింగ్‌ లుక్‌ షేర్ చేసిన అట్లీ

June 27, 2024 / 05:23 PM IST

Varun Dhawan |బాలీవుడ్ యాక్టర్ వ‌రుణ్ ధవన్ (Varun Dhawan) ప్రస్తుతం బేబీ జాన్ (Baby John)లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్ (Keerthy Suresh) ఈ మూవీలో వన్‌ ఆఫ్‌ ది ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తుండగా.. వామికా గ‌బ్బి మరో హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవాప్తంగా క్రిస్మస్‌ కానుకగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నామంటూ కొత్త లుక్‌ విడుదల చేయగా.. వరుణ్ ధవన్‌ గుండాలతో తలపడుతున్న విజువల్స్‌ వైరల్ అవుతున్నాయి.

తాజాగా కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్, చిత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరైన అట్లీ ఈ రక్తపాతం మరింత రక్తస్రావం కానుంది.. అంటూ స్టన్నింగ్ లుక్‌ షేర్ చేశాడు. అద్భుతమైన యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ క్రిస్మస్‌ కానుకగా వస్తోందని ట్వీట్ చేశాడు. ఈ లుక్‌ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. కోలీవుడ్ డైరెక్ట్ కాలీస్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ నుంచి ఇటీవలే లాంఛ్ చేసిన ఫ‌స్ట్ లుక్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.

కాగా ఈ చిత్రంలో కీర్తిసురేశ్ హద్దులు చెరిపేసి బోల్డ్‌ లిప్‌లాక్‌ సీన్‌లో కూడా నటించిందని పుకార్లు షికారు చేస్తుండగా.. దీనిపై కీర్తిసురేశ్‌ ఏదైనా అప్‌డేట్‌ ఇస్తుందేమో చూడాలి మరి. ఈ చిత్రానికి థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. సినీ1 స్టూడియోస్, జియో స్టూడియోస్‌తో క‌లిసి ప్రియాఅట్లీ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. బేబీజాన్ కీర్తిసురేశ్ బాలీవుడ్ డెబ్యూ సినిమా కావడం విశేషం.

This bloodbath is about to get bloodier 🔥 The ultimate action entertainer #BabyJohn starring #VarunDhawan is releasing this Christmas! @MuradKhetani @priyaatlee #JyotiDeshpande @Atlee_dir @Varun_dvn @KeerthyOfficial @GabbiWamiqa @bindasbhidu @rajpalofficial @kalees_dir … pic.twitter.com/WWzhCnsO23

బేబీజాన్ రిలీజ్‌ డేట్..

VARUN DHAWAN – ATLEE – JIO STUDIOS – MURAD KHETANI ANNOUNCE *NEW* RELEASE DATE OF ‘BABY JOHN’: CHRISTMAS 2024… [Wednesday] 25 Dec 2024 #Christmas is the new release date of #BabyJohn, which stars #VarunDhawan in his first-ever action role.

Also features #KeerthySuresh,… pic.twitter.com/WmVCTyE6f3

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 26, 2024