Hidimba | అశ్విన్‌బాబు (Ashwin Babu) హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘హిడింబ’ (Hidimba). అనిల్‌ కన్నెగంటి (Anil Krishna Kanneganti) దర్శకత్వంలో నందితా శ్వేత (Nandita Swetha) ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో..ఇన్వెస్టిగేటివ్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద తొలి రోజు నుంచి మంచి టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది.

Hidimba | అశ్విన్‌బాబు (Ashwin Babu) హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘హిడింబ’ (Hidimba). అనిల్‌ కన్నెగంటి (Anil Krishna Kanneganti) దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో నందితా శ్వేత (Nandita Swetha) ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించింది. ఇన్వెస్టిగేటివ్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద తొలి రోజు నుంచి మంచి టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు మేకర్స్ పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ వేశారు.

రెండు రోజుల్లో హిడింబ రూ.3.36 కోట్లు గ్రాస్‌ రాబట్టగా.. శనివారం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.2.33 కోట్ల గ్రాస్‌ వసూళ్లు చేసింది. దీంతో హిడింబ మొత్తం కలెక్షన్లు రూ.5.69 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. చిన్న బడ్జెట్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ సినిమాగా వచ్చిన హిడింబ తొలి మూడు రోజుల్లోనే మంచి వసూళ్లు రాబట్టి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తూ.. అశ్విన్‌ బాబు టీంలో జోష్‌ నింపుతోంది. వీకెండ్‌ తర్వాత రానున్న రోజుల్లో హిడింబ కలెక్షన్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయన్నది తెలియాల్సి ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని అనిల్ సుంకర సమర్పణలో ఎస్వీకే (శ్రీ విఘ్నేశ్‌ కార్తీక్‌) సినిమాస్ బ్యానర్‌పై గంగపట్నం శ్రీధర్ (Gangapatnam Sridhar) తెరకెక్కించారు.

హైదరాబాద్‌ సిటీలో మహిళలు అదృశ్యమవుతుంటారు. ఈ కేసును చేధించే స్పెషల్‌ ఆఫీసర్లుగా నందిత శ్వేత, అశ్విన్‌ బాబు అపాయింట్ అవుతారు. క్రిమినల్‌ మహిళలనే ఎందుకు టార్గెట్‌ చేస్తున్నాడు. స్పెషల్ ఆఫీసర్లు ఆ మహిళల కిడ్నాప్ మిస్టరీని ఎలా చేధించారనే నేపథ్యంలో సాగే హిడింబ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌ సినిమాలను ఇష్టపడే వారిని ఇంప్రెస్ చేస్తూ సాగుతోంది.

