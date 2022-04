April 15, 2022 / 04:09 PM IST

Ashoka vanamlo arjuna kalyanam post poned | ఎలాంటి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స‌పోర్ట్ లేకుండా ఇండ‌స్ట్రీలోకి వ‌చ్చి న‌టుడుగా, ద‌ర్శ‌కుడిగా మంచి గుర్తింప తెచ్చుకున్న యువ హీరో విశ్వ‌క్ సేన్. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న న‌టించిన లేటెస్ట్ చిత్రం అశోక వ‌నంలో అర్జున క‌ళ్యాణం. విద్యాసాగ‌ర్ చింత ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఇప్ప‌టికే షూటింగ్ పూర్తిచేసుకుంది. ఈ సినిమాను మొద‌టి నుంచే విభిన్నంగా ప్ర‌మోట్ చేస్తూ ప్రేక్ష‌కుల అటెన్ష‌న్‌ను త‌మ వైపు తిప్పుకునేలా చేశారు. ఇక ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 22న విడుద‌ల కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ఇదివ‌ర‌కే ప్ర‌క‌టించారు. అయితే తాజాగా ఈ చిత్ర విడుద‌ల తేదీని వాయిదా వేస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

నిజానికి ఈ చిత్రం మార్చి 4నే విడుద‌ల కావాల్సి ఉంది. అయితే కొన్ని కార‌ణాలు వ‌ల్ల సినిమా వాయిదా ప‌డింది. తిరిగి ఏప్రిల్ 22న చిత్రాన్ని విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. అయితే తాజాగా ఈ సారి కూడా సినిమాను వాయిదా వేస్తున్న‌ట్లు శుక్ర‌వారం సాయంత్రం 5గంట‌ల‌కు కొత్త తేదీని ప్ర‌క‌టిస్తాం అని మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. రుక్స‌ర్ థిల్లాన్ హీరోయిన్‌గా న‌టించిన ఈ చిత్రంలో విశ్వ‌క్ త‌న ఇమేజ్‌కు భిన్నంగా ఒక సాఫ్ట్ కుర్రాడిలా ఈ సినిమాలో క‌నిపించ‌నున్నాడు. ఇటీవ‌లే విడుద‌లై టీజ‌ర్, పాట‌లు సినిమాపై మంచి అంచ‌నాల‌ను పెంచాయి. ఈ చిత్రాన్ని బీవీఎస్ఎన్ ప్ర‌సాద్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో ఎస్‌వీసీసీ డిజిట‌ల్‌ బ్యాన‌ర్‌పై బాపినీడు.పి, సుధీర్ ఈద‌ర నిర్మిస్తున్నారు.

🙅🏻‍♂️ 2̶2̶n̶d̶ ̶A̶p̶r̶i̶l̶ 🙅🏻‍♂️

Then what's the New Release Date of #AshokaVanamLoArjunaKalyanam ?! 🤔

⏰ Announcement Today at 5PM

Stay tuned! 🔁@VishwakSenActor @RuksharDhillon @BvsnP #BapineeduB @sudheer_ed @storytellerkola @vidya7sagar @SVCCDigital pic.twitter.com/Cf6MQ70FIG

— SVCC Digital (@SVCCDigital) April 15, 2022