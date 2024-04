April 5, 2024 / 03:51 PM IST

Ashok Galla | టాలీవుడ్ సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు మేన‌ల్లుడిగా ఇండ‌స్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి హీరో() సినిమాతో ఫ‌స్ట్ మూవీతోనే మంచి విజ‌యం అందుకున్నాడు యువ క‌థ‌నాయకుడు అశోక్ గ‌ల్లా. అయితే నేడు అశోక్ గ‌ల్లా పుట్టినరోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న తాజా సినిమాలు నుంచి అప్‌డేట్‌లు వ‌చ్చాయి.

ఇప్ప‌టికే అశోక్ ‘దేవకీ నందన వాసుదేవ’ అనే చిత్రంలో న‌టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ చిత్రానికి గుణ 369 ఫేం అర్జున్‌ జంధ్యాల (Arjun Jandyala) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను ఈరోజు పాయంత్రం లాంచ్ చేయ‌నున్నారు. దీనితో పాటు టాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌లో మ‌రో ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేశాడు గల్లా. ఈ మూవీకి ఉద్భవ్‌ రఘు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. శ్రీ గౌరి ప్రియ క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మోష‌న్ పోస్ట‌ర్‌ను మ‌హేష్ బాబు ఎక్స్ లాంఛ్ చేశాడు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. స్ట్యాట్యూ ఆఫ్ లిబ‌ర్టీ గెట‌ప్ వేసుకుని మ్యాజిక్ వింటూ ఉండ‌గా.. ఈ మూవీలో అశోక్ రేడియో జాకీగా క‌నిపించ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది.

Happy birthday @AshokGalla_

The poster looks fun! Looking forward to this one! 🤗 pic.twitter.com/o8J1uuUIb6

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) April 5, 2024